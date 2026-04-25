Vastu Tips: मिनट भर में दूर होगी घर को लगी बुरी नजर, जला लें ये 6 चीजें, घर के हर कोने में दिखाएं धूप

घर को लग गई है बुरी नजर?

क्या आपको कभी-कभी घर में अचानक ही बैचेनी सी होने लगती है? कड़ी मेहनत के बाद भी कोई चीज हासिल नहीं हो रही है? या फिर लंबे समय से कोई काम है जो अटका पड़ा है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है? घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही हो रहा है? बार-बार मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों इतना बुरा हो रहा है सब? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं तो इस बात के पूरे-पूरे चांस हैं कि आपके घर को या तो आपको बुरी नजर लगी है। वास्तु शास्त्र की दुनिया में इसे ही बुरी नजर लगना कहा जाता है। हालांकि शाम के वक्त घर में धूप दिखाने को सबसे पावरफुल क्लींजर माना जाता है लेकिन लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि किस चीज का धूप दिखाया जाए?