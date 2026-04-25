Vastu Tips: मिनट भर में दूर होगी घर को लगी बुरी नजर, जला लें ये 6 चीजें, घर के हर कोने में दिखाएं धूप

क्या आपको कभी-कभी घर में अचानक ही बैचेनी सी होने लगती है? कड़ी मेहनत के बाद भी कोई चीज हासिल नहीं हो रही है? या फिर लंबे समय से कोई काम है जो अटका पड़ा है लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है? घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही हो रहा है? बार-बार मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों इतना बुरा हो रहा है सब? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं तो इस बात के पूरे-पूरे चांस हैं कि आपके घर को या तो आपको बुरी नजर लगी है। वास्तु शास्त्र की दुनिया में इसे ही बुरी नजर लगना कहा जाता है। हालांकि शाम के वक्त घर में धूप दिखाने को सबसे पावरफुल क्लींजर माना जाता है लेकिन लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि किस चीज का धूप दिखाया जाए?
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कुल 6 चीजों को मिलाकर एक बार घर के सभी कोनों में धुंआ दिखा देंगे तो बुरी से बुरी नजर मिनटों में घर से बाहर जाएगी। शास्त्र के नियम अनुसार सबसे पहले एक पीतल या फिर मिट्टी की धूपदानी लें। इसमें 2 फूल वाली लौंग डालें। इसके बाद एक छोटा धूप कप लें और फिर भीमसेनी कपूर के कुछ टुकड़े मिला लें। इसके बाद एक तेजपत्ता लें और उसे इसमें क्रश करके मिला दें। ये सब डालने के बाद अब इसमें उपले का एक टुकड़ा डालें और साथ में पीली सरसों के कुछ दानें भी मिला दें। ये सारी 6 चीजें एक साथ जलाएं और फिर एक-एक करके घर के सारे कोनों में इसका धुआं दिखा दें। अब चलिए बारी-बारी जानते हैं कि इन चीजों को जलाने का फायदा क्या होता है?
वास्तु शास्त्र में फूल वाली लौंग की एनर्जी को काफी पावरफुल माना जाता है। अगर आपको नजर दोष या फिर घर की नेगेटिविटी हटानी है तो इसे जलाने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस जलाते ही तेज खुशबू वाला धुआं निकलेगा जो घर के माहौल एकदम से हल्का बना देगा। ये घर में अच्छा बैलेंस लाता है और इसकी सुगंध से घर में पॉजिटिविटी आती है।
धूप कप वास्तु शास्त्र के इस पूरे उपाय का आधार है। इसमें सभी चीजें रखकर जलाई जाती हैं और इसकी मदद से लगातार धुआं भी होता रहता है। यह धुआं घर के कोनों तक पहुंचकर रुकी हुई भारी एनर्जी को बाहर निकालने में मदद करता है। बाजार में आपको धूप कप आसानी से मिल जाएंगे।
आप जैसे ही कपूर को जलाते हैं वो तुरंत जलकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसे जलाने से घर में एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। वास्तु में माना जाता है कि कपूर बुरी एनर्जी को जल्दी खत्म करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है।
जब आप धूपदानी में तेजपत्ते को डालेंगे तो इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। साथ ही आप इसे क्रश करके ही धूपदानी में डालें। इस दौरान आप अपनी कोई विश मांगते हुए इसे क्रश करें और धुएं को घर में दिखा दें। माना जाता है कि इससे ना सिर्फ मनोकामना पूरी होती है बल्कि घर में पॉजिविटी आती है।
वास्तु शास्त्र में उपले को काफी महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि ये घर को आसानी से शुद्ध कर देता है। ऐसे में धूपदानी में इसका छोटा सा टुकड़ा जरूर डालना चाहिए। इसके जलने से निकलने वाला धुआं को पवित्र करता है।
आखिरी जो चीज है वो है पीली सरसों के दाने। वास्तु में माना जाता है कि इसे जलाने से बुरी शक्तियों का खात्मा होता है। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे पीली सरसों के दाने आसानी से काट देते हैं। इसके धुएं को खासकर कि घर के कोनों और दरवाजों में जरूर दिखानी चाहिए।
अब करते हैं काम की बात कि आखिर घर की नजर कितनी बार उतारी जा सकती है। वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार करना ही काफी होता है। इस उपाय को करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी सोच काफी पॉजिटिव होगी। कुछ ही मिनट में आपको इसका असर भी दिखने लगेगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)