Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर करें ये 5 उपाय, पैसों की दिक्कत होगी दूर

पैसों की तंगी दूर करेंगे ये उपाय

वास्तुशास्त्र में घर के मुख्यद्वार को सबसे अहम और खास हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि यही से घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का आगमन होता है। साथ ही यही से घर में मां लक्ष्मी आती हैं। अगर आपको बार-बार पैसों से जुड़ी दिक्कत आ रही है तो कुछ खास उपाय के जरिए आप इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। जानें कुछ ऐसे ही 5 आसान से उपाय।