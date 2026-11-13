Vastu Tips: घर के मुख्यद्वार पर करें ये 5 उपाय, पैसों की दिक्कत होगी दूर

वास्तुशास्त्र में घर के मुख्यद्वार को सबसे अहम और खास हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि यही से घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का आगमन होता है। साथ ही यही से घर में मां लक्ष्मी आती हैं। अगर आपको बार-बार पैसों से जुड़ी दिक्कत आ रही है तो कुछ खास उपाय के जरिए आप इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। जानें कुछ ऐसे ही 5 आसान से उपाय।
वास्तु के अनुसार नियमित रूप से अगर मुख्यद्वार पर हल्की के पानी को छिड़का जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर रोजाना ये काम किया जाए तो इससे घर की नेगेटिविटी दूर होने के साथ-साथ सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु नियम के हिसाब से मुख्यद्वार पर हमेशा दीया जलाना चाहिए। माना जाता है कि नियमित रूप से ये किया जाए तो घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही घर में बरकत भी खूब आती है और पैसों से जुड़ी दिक्कत धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।
घर के मुख्यद्वार पर नियमित रूप से स्वास्तिक का निशान बनाना भी शुभ होता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। साथ ही इससे वास्तु से जुड़े दोष भी दूर होते हैं और ऐसे में घर में पॉजिटिविटी आती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्यद्वार पर आप हरे-भरे पौधे भी लगा सकते हैं। इससे घर में अच्छी एनर्जी आती है और घर का वास्तु भी अच्छा होता है। आप मुख्यद्वार पर तुलसी, मनी प्लांट और कई दूसरे वास्तु प्लांट लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इन पौधों के आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो। जूते चप्पल और डस्टबिन को मुख्यद्वार के आसपास रखने से बचें।
घर के मुख्यद्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। वास्तु मान्यता है कि इससे घर में पॉजिटिविटी और खुशहाली आती है। हालांकि जब पत्ते सूख जाए तो तोरण को समय-समय पर बदलते भी रहना चाहिए।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।