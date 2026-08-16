Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर ना रखें ये 5 चीजें, मनी फ्लो में आएगी बाधा

मुख्य द्वार के दाईं ओर ना रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की एनर्जी बाकी जगहों से काफी अलग होती है। यही वो जगह है जहां से घर में अच्छी-बुरी एनर्जी आती है। अगर यहां पर चीजें सही रखी जाए तो घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। वहीं गलत चीजें रखने से आर्थिक स्थिति से लेकर घर की बरकत और धन-धान्य पर बुरा असर पड़ता है। जानिए आखिर नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर कौन-कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए?