Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर ना रखें ये 5 चीजें, मनी फ्लो में आएगी बाधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की एनर्जी बाकी जगहों से काफी अलग होती है। यही वो जगह है जहां से घर में अच्छी-बुरी एनर्जी आती है। अगर यहां पर चीजें सही रखी जाए तो घर का माहौल पॉजिटिव रहता है। वहीं गलत चीजें रखने से आर्थिक स्थिति से लेकर घर की बरकत और धन-धान्य पर बुरा असर पड़ता है। जानिए आखिर नियम के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर कौन-कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए?
घर के मुख्य द्वार दी दाईं ओर भूलकर भी जूते-चप्पल या फिर शू-रैक ना रखेंष वास्तु मान्यता है के अनुसार अगर ऐसा किया जाता है तो इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी काफी हद तक प्रभावित होती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा और मनी फ्लो में बाधा आएगी।
वास्तु नियम के हिसाब से मुख्य द्वार के दाईं और भूलकर भी कूड़ेदान या किसी भी तरह का कचरा ना रखें। मान्यता है कि इससे ना सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि नेगेटिविटी भी खूब छाती है। बस इतनी कोशिश करें कि इसे मुख्य द्वार के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही रखें।
घर के मुख्य द्वार पर तो भूलकर भी झाड़ू ना रखें। वहीं दाहिनी ओर इसे रखने की गलती तो ना ही करें। वास्तुशास्त्र में इस तरीके को सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की बरकत पर असर पड़ता है।
डेकॉर के लिए लोग घर के मुख्य द्वार पर पौधे रखते हैं। हालांकि अगर ये सूख जाएं तो इन्हें हटा देना ही सही होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो घर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि मुख्य द्वार पर हमेशा हरे-भरे पौधे ही रखे जाएं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर फाउटेंन वाला डेकॉर ना लगाएं। वहीं अगर कोई नल है तो ध्यान रखें कि उससे बार-बार पानी ना टपके। माना जाता है कि अगर होता है तो मनी फ्लो में दिक्कत आएगी और बरकत अटकेगी।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से मुख्य द्वार को हमेशा साफ करके रखना चाहिए। यहां पर कुछ-कुछ समय पर बंदनवार लगाते रहें। वहीं अगर रोज नियमित रूप से शाम को दीया जलाया जाए तो इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।