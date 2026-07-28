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9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए धरण करें ये रत्न, होगा लाभ ही लाभ

Gemstones o make nine planets strong: अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति की जांच करने के बाद ही किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र के अनुसार, सही रत्न धारण करने से ग्रहों की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

Shrishti ChaubeyJul 28, 2026 04:45 am IST
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9 ग्रहों के लिए रत्न

रत्न धारण करने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है। अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति की जांच करने के बाद ही किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र के अनुसार, सही रत्न धारण करने से ग्रहों की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चमत्कारी रत्नों के बारे में जिन्हें धारण करने से जीवन में समृद्धि व शांति बनी रहती है।

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हीरा

रत्न विद्या के अनुसार, कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर होने पर हीरा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इस रत्न को शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। गंगाजल, दूध और शहद से पहले हीरे की शुद्धि करें। फिर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करें। कुछ देर बाद इस रत्न को धारण करना चाहिए।

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पन्ना

अपने करियर और बिजनेस की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो पन्ना रत्न को धारण करें। इस रत्न को धारण करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है।

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नीलम

अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो नीलम धारण कर सकते हैं। रत्न शास्त्र में नीलम को शनि का सबसे पावरफुल रत्न माना गया है। इसे पहनते वक्त सही नियम को अपनाना भी जरूरी है। नीलम सबको सूट नहीं करता है। सलह लेकर ही नीलम धारण करना चाहिए।

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गोमेद

रत्न विद्या के अनुसार, कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कमजोर होने पर गोमेद धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इस रत्न को रविवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इस रत्न को चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इससे जीवन में नेगेटिव एनर्जी कम होती है।

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मोती&nbsp;

मोती को धारण करने से आप कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति को मजबूत बना सकते है। मोती धारण करने से मानसिक दिक्कतें और तनाव से राहत मिल सकती है। इस रत्न को धारण करने से जीवन में शांति बनी रहती है।

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पुखराज

पीले रंग का पुखराज बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। वहीं, पुखराज को तर्जनी उंगली में धारण किया जा सकता है।

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मूंगा

मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न विद्या के अनुसार, कम से कम 7 से सवा सात रत्ती का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न को तांबे या चांदी के धातु में जड़वाकर धारण किया जा सकता है।

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माणिक्य

माणिक्य को धारण करने से सूर्य ग्रह को स्ट्रॉंग बना सकते हैं। यह रत्न व्यक्ति को तेज, सम्मान और उच्च पद दिलाने में मदद करता है।

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लहसुनिया&nbsp;

लहसुनिया को धारण करने से आप कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति को मजबूत बना सकते है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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