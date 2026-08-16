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Gemstones: करियर को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न पहनें?

रत्न शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के जीवन को पॉजिटिव और नकारात्मक तरह से रत्न प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता लगाना बेहद जरूरी माना जाता है।

Shrishti ChaubeyAug 16, 2026 03:34 am IST
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करियर को मजबूत कैसे बनाएं?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों का असर व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। ग्रहों की खराब स्थिति के चलते भी कई बार करियर में दिक्कतें झेलनी पड़ती है। रत्न शास्त्र के अनुसार, कुछ रत्नों को धारण करने से करियर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

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पन्ना

पन्ना रत्न का संबंध बुध से माना जाता है। पन्ना धारण करने से बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। रत्न शास्त्र के अनुसार, पन्ना पहनने से करियर की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।

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माणिक्य&nbsp;

लीडरशिप की क्षमता को सुधारना चाहते हैं तो माणिक्य नामक रत्न को धारण करें। इस रत्न को धारण करने से सूर्य ग्रह को मजबूत करने में मदद मिलती है। सूर्य ग्रह का संबंध सरकारी नौकरी, मान- सम्मान और लीडरशिप से माना जाता है।

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नीलम रत्न

नीलम रत्न शनि का रत्न माना जाता है। नीलम सबको सूट नहीं करता। नीलम सूट कर जाने पर करियर में व्यक्ति ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। इस रत्न को धारण करने से अनुशासन और आलस्य जैसी दिक्कतें दूर कर सकते हैं।

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पुखराज

गुरु ग्रह का रत्न पुखराज माना गया है। इसे तर्जनी उंगली में सोने में जड़वाकर पहनना चाहिए। पुखराज को धारण करने से शिक्षा, और धन संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर सकता है।

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रत्न पहनने से पहले जान लें ये बात

किसी भी रत्न को धारण करने के नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। रत्न को सही विधि और सही तरीके से धारण करने पर प्रभाव नजर आता है। रत्न धारण करने से पहले शुद्धि जरूरी करें।

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कैसे करें रत्न की शुद्धि?

हर रत्न को धारण करने के अलग- अलग दिन बताए गए हैं। गंगाजल, दूध और शहद से रत्न की शुद्धि करें। फिर सही दिन के अनुसार रत्न को धारण करें। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना भी बेहतर रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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