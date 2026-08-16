Gemstones: करियर को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न पहनें?

कैसे करें रत्न की शुद्धि?

हर रत्न को धारण करने के अलग- अलग दिन बताए गए हैं। गंगाजल, दूध और शहद से रत्न की शुद्धि करें। फिर सही दिन के अनुसार रत्न को धारण करें। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना भी बेहतर रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।