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Diamond: कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं पहन रहें हीरा, जानें हीरा कब और किसे पहनना चाहिए

GEMSTONES Diamond Ring : ग्रहों के अनुसार कुछ रत्न बताए गए हैं, जिन्हें धारण करने से ग्रहों को मजबूत करने में मदद मिलती है। कुंडली के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए। रत्न को धारण करने के जरूरी नियम हैं, जिनका पालन करना चाहिए।

Shrishti ChaubeyJul 02, 2026 09:35 pm IST
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रत्न: हीरा

हीरा बेहद कीमती रत्न माना जाता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और राशि के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए। रत्न को धारण करने के भी अपने-अपने नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।

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किस ग्रह से संबंधित है हीरा?

शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है हीरा। हीरे को सही विधि और सही तरीके से धारण करने पर शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। शुक्र ग्रह का संबंध संपत्ति, प्रेम जीवन, ऐशो-आराम, सुंदरता और धन से माना जाता है।

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कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं पहन रहें हीरा?

हीरे के रत्न को सोने या चांदी के धातु में जड़वा कर धारण किया जा सकता है। गंगाजल, दूध और शहद से पहले हीरे की शुद्धि करें। फिर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करें। कुछ देर के बाद इस रत्न को शुक्रवार के दिन ही धारण करना चाहिए।

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हीरा कब करें धारण?

शुक्र से संबंधित होने के कारण हीरे को शुक्रवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, इसे धारण करने से पहले शुद्धि करना जरूरी माना जाता है।

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हीरा किसे पहनना चाहिए?

कुछ राशियों के लिए हीरा भाग्योदय का कारण भी बन सकता है। ज्योतिष विद्या की मानें तो मकर, मिथुन, कुंभ, कन्या, वृषभ और तुला राशि के लोग हीरा धारण कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत या सकारात्मक होने पर हीरा धारण किया जा सकता है।

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हीरा कब नहीं पहनना चाहिए?

मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ राशि में विराजमान हों तो हीरा धारण करने से बचना चाहिए।

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किस रत्न के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए?

रत्न विद्या के मुताबिक, मूंगे और माणिक के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा धारण करने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना भी बेहतर रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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