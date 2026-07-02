Diamond: कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं पहन रहें हीरा, जानें हीरा कब और किसे पहनना चाहिए

किस रत्न के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए?

रत्न विद्या के मुताबिक, मूंगे और माणिक के साथ हीरा नहीं पहनना चाहिए। हीरा धारण करने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना भी बेहतर रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।