Gemstone: नीलम के साथ Pukhraj पहनने से क्यों मना किया जाता है? जानिए 4 नुकसान

ज्योतिषी की लें सलाह

आप चाहे पुखराज पहनें या फिर नीलम या कोई भी दूसरा रत्न, धारण करने से पहले जानकार ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।