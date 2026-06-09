रत्न शास्त्र: सोने जैसा दिखता है पायराइट स्टोन, सही दिशा में रखने से मिलेंगे 5 फायदे

पायराइट को इस्तेमाल करने का सही तरीका

पायराइट स्टोन को आप अपने ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं। इसके अलावा इसे घर की तिजोरी और पर्स में रखना भी शुभ माना जाता है। इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।