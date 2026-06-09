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रत्न शास्त्र: सोने जैसा दिखता है पायराइट स्टोन, सही दिशा में रखने से मिलेंगे 5 फायदे

Pyrite Stone Benefits: सोने की तरह चमकने वाला पायराइट स्टोन अगर घर और ऑफिस में सही तरीके से रखा जाए तो कई फायदे दे सकता है। इसके लिए इसे सही दिशा में रखा जाना जरूरी है। 

Garima SinghJun 09, 2026 05:59 pm IST
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क्या है पायराइट स्टोन?

न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में पायराइट को फूल्ड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एकदम सोने की तरह ही चमकता है। रत्नशास्त्र के साथ-साथ फेंगशुई में भी इसका खूब महत्व है। मान्यता है कि ये घर में धन और सफलता के साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है।

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पैसों को करता है अटैक्ट

माना जाता है कि पायराइट स्टोन से आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसे मनी मैग्नेट के रूप में भी जाना जाता है। लोग इसे धन लाभ से लेकर बिजनेस में तरक्की पाने के लिए पास रखते हैं।

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बढ़ता है कॉन्फिडेंस

रत्न शास्त्र में माना जाता है कि पायराइट स्टोन के अंदर इतनी ताकत होती है इसे पास रखने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसी के साथ निर्णय क्षमता भी मजबूत बनती है। कुल मिलाकर पायराइट पर्सनैलिटी को अच्छे से निखारता है।

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दूर होती है नेगेटिविटी

रत्न शास्त्र के अनुसार इस स्टोन की मदद से घर की नेगेटिविटी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसकी मौजूदगी से घर का माहौल पॉजिटिव बनता है और ऐसे वातावरण में हर कोई खुश रहता है।

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करियर-बिजनेस में देता है लाभ

जिन लोगों को करियर में बार-बार दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिसे बिजनेस में नए मौके की तलाश है उनके लिए पायराइट काफी सही साबित हो सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पायराइट से कई लाभ मिल सकते हैं।

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पायराइट को इस्तेमाल करने का सही तरीका

पायराइट स्टोन को आप अपने ऑफिस डेस्क पर रख सकते हैं। इसके अलावा इसे घर की तिजोरी और पर्स में रखना भी शुभ माना जाता है। इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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