Gemstone: अच्छे-खासे बिजनेस को लग गई है नजर? इन 3 रत्नों को पहनते ही दूर होगा घाटा

आपका अच्छा-खासा चलता हुआ बिजनेस अब धीमा पड़ चुका है? ग्राहक कम हो गए हैं? या बार-बार हो रहे घाटे से आप परेशान हो चुके हैं? ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार इसे पीछे नजर दोष या फिर कमजोर ग्रह एक वजह हो सकती है। ऐसे में कुछ रत्न आपको लाभ दिला सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
रत्नशास्त्र के अनुसार पन्ना क संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। इसे धारण करने से सोचने-समझने की क्षमता और भी सही होती जाती है। व्यक्ति सही फैसले लेने लगता है। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं। ऐसे में माना जाता है कि रुके हुए बिजनेस को ये रत्न एक पुश दे सकता है।
रत्नशास्त्र की दुनिया में पुखराज को मुनाफे और तरक्की के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से नए मौके मिलते हैं और साथ में आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा मजबूत होती है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस पर किसी की बुरी नजर का असर है तो आप जामुनिया धारण कर सकते हैं। इसे अमैथिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस रत्न से काम में आने वाली रुकावटें आसानी से दूर होती हैं।
आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सारे रत्न हर व्यक्ति को सूट नहीं कर सकते हैं। बिना कुंडली देखे ही कोई भी रत्न पहनना शुभ नहीं होता है। किसी ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही आप रत्न धारण करें नहीं तो ये उलटा असर भी कर सकता है।
रत्न से जड़ी अंगूठी को तुरंत ना पहनें। पहले इसे गंगाजल और पंचामृत से शुद्ध करें। रत्न धारण करने के लिए शुभ दिन, समय और धातु के साथ-साथ सही उंगली का चुनाव करना भी काफी मायने रखता है। सही तरीके से पहना हुआ रत्न ही अपना असर जल्दी दिखाता है।
अब आपको ये भी समझना चाहिए कि सारा काम सिर्फ रत्न नहीं करेगा। ऐसे में सिर्फ इसके भरोसे बैठने की बजाय आप मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करते जाए। सफलता जरूर मिलेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।