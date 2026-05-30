Ruby Gemstone: माणिक्य पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, जानें किसे सूट करता है ये रत्न

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माणिक्य रत्न पहनने से सूर्य की तरह किस्मत चमक जाती है। लेकिन यह त्न हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। गलत समय या गलत कुंडली में इसे पहनना उल्टा असर भी कर सकता है। आइए जानते हैं माणिक्य रत्न पहनने के नियम और फायदे।
ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य को सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, मान-सम्मान और सरकारी संबंधों का कारक है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक सम्मान में कमी आती है। माणिक्य सूर्य की इस कमजोरी को दूर करके व्यक्ति को ऊर्जावान और प्रभावशाली बनाता है।
माणिक्य पहनने का सबसे प्रमुख लाभ आत्मविश्वास बढ़ना है। जो लोग भीड़ में बोलने से डरते हैं, फैसले लेने में हिचकिचाते हैं या नेतृत्व करने में संकोच करते हैं, उनके लिए यह रत्न बहुत फायदेमंद साबित होता है। यह व्यक्ति को साहसी और दृढ़निश्चयी बनाता है।
माणिक्य उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो प्रशासन, राजनीति, पुलिस, सरकारी नौकरी या नेतृत्व वाले पदों पर जाना चाहते हैं। यह सूर्य की ऊर्जा को मजबूत करके व्यक्ति को उच्च पद और सम्मान दिलाने में मदद करता है। कई सफल प्रशासनिक अधिकारी और नेता माणिक्य धारण करते हैं।
आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार, माणिक्य हृदय संबंधी समस्याओं, आंखों की रोशनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यह पित्त दोष को संतुलित रखता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है।
माणिक्य घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इससे पति-पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में कलह कम होती है। यह रत्न पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण और गरिमा बढ़ाता है, जिससे सामाजिक संबंध भी बेहतर होते हैं।
क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों, कलाकारों, लेखकों और वक्ताओं के लिए माणिक्य बेहद लाभकारी है। यह रचनात्मक क्षमता बढ़ाता है और व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। जिन्हें लगता है कि लोग उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें माणिक्य पहनने से लाभ होता है।
ज्योतिष के अनुसार, माणिक्य मुख्य रूप से मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए शुभ है। अगर कुंडली में सूर्य उच्च राशि में हो, नवम, दशम, एकादश या पंचम भाव में मजबूत स्थिति में हो, तो माणिक्य धारण करना बहुत फायदेमंद होता है।
माणिक्य हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि में, अस्त या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इसे पहनने से सिरदर्द, आंखों की समस्या, अहंकार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसे नीलम, गोमेद या हीरे के साथ कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह आपस में शत्रु हैं।
माणिक्य हमेशा सोने या तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। इसे रविवार की सुबह सूर्योदय के समय गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करके अनामिका उंगली में धारण करें। धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली जरूर दिखाएं।
माणिक्य एक शक्तिशाली रत्न है, लेकिन इसे बिना कुंडली देखे पहनना जोखिम भरा हो सकता है। सही समय, सही व्यक्ति और सही विधि से पहनने पर यह जीवन में आत्मविश्वास, सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान लेकर आता है। इसलिए माणिक्य धारण करने से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।