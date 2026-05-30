Ruby Gemstone: माणिक्य पहनने से मिलते हैं ये 5 फायदे, जानें किसे सूट करता है ये रत्न

बिना कुंडली विश्लेषण के ना पहनें रत्न

माणिक्य एक शक्तिशाली रत्न है, लेकिन इसे बिना कुंडली देखे पहनना जोखिम भरा हो सकता है। सही समय, सही व्यक्ति और सही विधि से पहनने पर यह जीवन में आत्मविश्वास, सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान लेकर आता है। इसलिए माणिक्य धारण करने से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।