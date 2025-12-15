गरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये कर्म, भुगतना पड़ता है परिणाम

मोक्ष का द्वार खुल जाएगा

गरुड़ पुराण की चेतावनी है - जीते जी इन कर्मों को छोड़ दें। सच्चाई, सेवा, दान, क्षमा और प्रायश्चित से ये कर्म मिट जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।