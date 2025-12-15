Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणगरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये कर्म, भुगतना पड़ता है परिणाम

गरुड़ पुराण: मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये कर्म, भुगतना पड़ता है परिणाम

गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि कुछ कर्म ऐसे हैं, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इन कर्मों के लिए नरक में कष्ट, यमदूत की सजा और अगले जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है। आज जानिए वो 7 सबसे भयानक कर्म जिनका परिणाम मौत के बाद भी भुगतना पड़ता है।

Navaneet RathaurDec 15, 2025 08:28 pm IST
1/7

दूसरों को धोखा देना

गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति जीते जी दूसरों को धोखा देता है, विश्वास तोड़ता है, झूठ बोलकर लाभ लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती है। यमदूत उसे कड़े दंड देते हैं। अगले जन्म में भी उसे धोखा ही मिलता है। धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता, मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छूटता है।

2/7

अभिमान और अहंकार

जो व्यक्ति धन, पद, सौंदर्य या ज्ञान का अभिमान करता है, दूसरों को छोटा समझता है, गरुड़ पुराण में उसके लिए कठोर सजा बताई गई है। मौत के बाद उसका घमंड यमलोक में चूर-चूर हो जाता है। अगले जन्म में उसे नीचा जीवन मिलता है। अभिमान करने वाला कभी मुक्त नहीं होता, उसका कर्म उसे जन्म-जन्मांतर सताता रहता है।

3/7

दूसरों की संपत्ति हड़पना

गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति, जमीन या धन हड़पता है, अनाथ का हक मारता है, उसकी आत्मा को यमलोक में भयानक यातनाएं मिलती हैं। अगले जन्म में उसे गरीबी और अभाव भोगना पड़ता है। चोरी का कर्म मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, आत्मा को बार-बार दंड भुगतना पड़ता है।

4/7

क्रोध और हिंसा

जो व्यक्ति क्रोध में आकर हिंसा करता है, जीव-जंतु मारता है, दूसरों को कष्ट देता है, गरुड़ पुराण में उसके लिए भयंकर नरक का वर्णन है। मौत के बाद उसकी आत्मा को उसी तरह की यातनाएं मिलती हैं। क्रोध का कर्म जन्म-जन्मांतर तक पीछा करता है, जब तक प्रायश्चित ना किया जाए।

5/7

माता-पिता का अपमान

गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा पाप माता-पिता का अपमान बताया गया है। जो व्यक्ति उन्हें दुख देता है, उनकी सेवा नहीं करता, मौत के बाद उसकी आत्मा को सबसे कष्टदायक सजा मिलती है। अगले जन्म में उसे भी वही दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है।

6/7

काम और लोभ

जो व्यक्ति काम-वासना में डूबा रहता है, दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर रखता है या लोभ में अंधा होकर पाप करता है, गरुड़ पुराण में उसके लिए कीचड़ भरे नरक का वर्णन है। मौत के बाद भी ये कर्म आत्मा को गंदगी में डुबोते रहते हैं। लोभ और काम का कर्म जन्म-जन्मांतर तक सताता है।

7/7

मोक्ष का द्वार खुल जाएगा

गरुड़ पुराण की चेतावनी है - जीते जी इन कर्मों को छोड़ दें। सच्चाई, सेवा, दान, क्षमा और प्रायश्चित से ये कर्म मिट जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Hindu Sanatan