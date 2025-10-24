वास्तु शास्त्र: घर से वास्तु दोष और नेगेटिविटी दूर करेगा गंगाजल का ये सटीक उपाय

गंगाजल की शक्ति

गंगाजल को सदियों से पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मिक शुद्धता के साथ-साथ प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण भी मौजूद होते हैं, जो हवा और वातावरण को शुद्ध करने में अद्भुत कार्य करते हैं। जब इसे घर में छिड़का जाता है, तो नकारात्मक विचार, बुरी ऊर्जा और वास्तु दोष का पूर्ण नाश हो जाता है। मन में शांति का संचार होता है, रिश्तों में मिठास आती है और घर का माहौल हल्का-फुल्का महसूस होने लगता है।