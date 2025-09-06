मुंबई में गणेश विसर्जन की धूम, लालबाग के राजा की विदाई पर श्रद्धालुओं की भीड़

गणेश विसर्जन 2025: अनंत चतुर्दशी

आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी का दिन गणेश विसर्जन के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज सुबह से लेकर शाम तक पूरे धूम-धाम के साथ बप्पा की विदा किया जाएगा। आज के दिन बप्पा की विदाई के साथ 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा।