मुंबई में गणेश विसर्जन की धूम, लालबाग के राजा की विदाई पर श्रद्धालुओं की भीड़

आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी का दिन गणेश विसर्जन के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज सुबह से लेकर शाम तक पूरे धूम-धाम के साथ बप्पा की विदा किया जाएगा। आज के दिन बप्पा की विदाई के साथ 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा।
गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, महाराष्ट्र के मुंबई स्थित लालबाग में स्थापित गणेश प्रतिमा को लालबागचा राजा के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा 11 दिनों तक भक्तों को दर्शन देती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दी जाती है।
देशभर में आज गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। बप्पा को विदाई देते समय भक्तजनों की आंखें नम है। अगले बरस आप जल्दी आना, की कामना कर श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए जुटे हुए हैं।
गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या के जयकारों की गूंज के साथ बप्पा की भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं।
लाखों की तादाद में गणपति बप्पा के दर्शन करने लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त अपने देवता को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए।
लालबाग में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस जगह पारंपरिक रूप से फूलों की वर्षा गणेश जी की मूर्तियों पर की जाती है। कई भक्तजन कतार में खड़े होकर बप्पा की एक झलक पाने और उनके दर्शन पाने के लिए इकट्ठा हैं।