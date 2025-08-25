गणेश चतुर्थी पर ना करें ये 7 गलतियां, पूजा का नहीं मिलेगा पूरा फल

शयनकक्ष में मूर्ति ना रखें

गणेश जी की मूर्ति को शयनकक्ष में रखना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे मानसिक तनाव और अशांति हो सकती है। मूर्ति को पूजा घर, ड्रॉइंग रूम या मुख्य द्वार के पास स्थापित करें। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और पूजा का शुभ फल देता है। शयनकक्ष में पूजा सामग्री रखने से बचें।