अपनी राशि के अनुसार कैसे करें गणेश जी पूजा?

सनातन धर्म में हर शुभ कार्य भगवान गणेश की पूजा से शुरू होता है। क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है जो उनकी पूरे विधि-विधान से पूजा करते हैं, तो वो भक्तों को सुख, बुद्धि, ज्ञान और अन्य भौतिक सुखों का आशीर्वाद देते हैं।

Dheeraj PalThu, 28 Aug 2025 05:23 PM
1/10

राशि के अनुसार करें बप्पा की पूजा

गणेश चतुर्थी के मौके पर हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी राशि के अनुसार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि वालों को भगवान गणेश को दूर्वा घास की 11 पत्तियां और लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और ॐ श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए।

2/10

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को भगवान गणेश की पूजा करते समय उनके सामने देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही सफेद या पिंक फूल अर्पित करने चाहिए और इस राशि के लोग मोदक जरूर अर्पित करें।

3/10

मिथुन-कर्क राशि

मिथुन राशि वालों को गणेश जी की पूजा में 21 दूर्वा घास, हरी इलायची के साथ पान के पत्ते और पीली बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए। वहीं, कर्क राशि वालों को भगवान गणेश को सफेद फूलों की माला, मोदक और वस्त्र चढ़ाने चाहिए।

4/10

सिंह राशि वाले

सिंह राशि वालों को पीले सूरजमुखी की माला या फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही देसी घी का दीया जलाना चाहिए और भगवान गणेश को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए।

5/10

कन्या राशि वाले

कन्या राशि वालों को हरी दूर्वा घास की माला, पान के पत्ते के साथ दो हरी इलायची और एक लौंग चढ़ाने चाहिए। साथ ही "ॐ विघ्नेश्वराय नमः" के मंत्र का जाप करना चाहिए।

6/10

तुला और वृश्चिक राशि

तुला राशि वाले लोग भगवान गणेश को पीली बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। वहीं, वृश्चिक राशि वालों को भगवान गणेश को लाल गुलाब की माला चढ़ानी चाहिए, देसी घी का दीया जलाना चाहिए और पांच अलग-अलग मौसमी फल चढ़ाने चाहिए।

7/10

धनु राशि वाले लोग

धनु राशि वालों को भगवान गणेश का आह्वान करते हुए पांच हल्दी की जड़ें चढ़ानी चाहिए, पीले गेंदे के फूलों की माला और बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए।

8/10

मकर राशि

मकर राशि वालों को भगवान गणेश को मखाने की पंजीरी चढ़ानी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए "ॐ गं गणपतये नमः" का 108 बार जाप करना चाहिए।

9/10

कुंभ और मीन राशि

कुंभ राशि वालों को भगवान गणेश को हरे रंग के वस्त्र, दूर्वा की माला और मावे के मोदक चढ़ाने की सलाह दी जाती है। जबकि मीन राशि वालों को भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पीले फूलों की माला, मिठाई के रूप में मिल्क केक और दूर्वा घास की 21 पत्तियां चढ़ाने की सलाह दी जाती है।

10/10

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

