Fengshui Tips: घर में खुशियां बढ़ाएगा फेंगशुई का ये खास पौधा, जानिए इसे रखने के नियम

फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, क्रिस्टल ट्री धन क्षेत्र को सक्रिय करता है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक ची को आकर्षित करता है। इससे घर में पैसा रुकता है, रिश्ते मधुर होते हैं, तनाव कम होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोज देखने से मन भी शांत और खुश रहता है।
हरा क्रिस्टल ट्री (जेड/ग्रीन एवेंटुरिन) धन और विकास लाता है। गोल्डन-सिट्रीन ट्री सूर्य की ऊर्जा देता है, सफलता और प्रसिद्धि बढ़ाता है। एमेथिस्ट (बैंगनी) रिश्तों और शांति के लिए बेस्ट। अपनी जरूरत के अनुसार रंग चुनें – धन के लिए हरा, प्यार के लिए गुलाबी या बैंगनी।
फेंगशुई बैगुआ मैप में साउथ-ईस्ट धन कोना है। क्रिस्टल ट्री यहीं रखें तो धन वर्षा होती है। लिविंग रूम, ऑफिस टेबल या पूजा कक्ष में भी रख सकते हैं। बेडरूम में ना रखें। ऊंची टेबल या शेल्फ पर रखें ताकि क्रिस्टल सूर्य की रोशनी ले सकें।
फेंगशुई में 108, 300, 500, 1000 क्रिस्टल वाली संख्या सबसे शुभ है। 108 सबसे आसान और पावरफुल। 7 लेयर या 9 लेयर ट्री भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। जितने ज्यादा क्रिस्टल, उतनी तेज पॉजिटिव एनर्जी। कभी प्लास्टिक या नकली क्रिस्टल ना लें।
1. ट्री को साफ कपड़े से रोज पोंछें। 2. हर अमावस्या को नमक पानी से धोएं। 3. सूर्य-चंद्रमा की रोशनी दिखाएं। 4. नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। 5. पास में धन प्रतीक (सिक्के, लक्ष्मी मूर्ति) रखें। 6. टूटा क्रिस्टल तुरंत बदलें। 7. मन में विश मांगकर छुएं।
1. बाथरूम-किचन में ना रखें। 2. बेड के नीचे या बेडरूम में ना रखें। 3. धूल जमा ना होने दें। 4. टूटा-फूटा ट्री ना रखें। 5. नकारात्मक सोच के साथ ना छुएं। इन गलतियों से उल्टा असर होता है और नुकसान हो सकता है।
क्रिस्टल ट्री असली पत्थरों का हो, सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। गुरुवार या शुक्रवार लाएं। घर लाकर गंगाजल छिड़कें और विश मांगें। इसे दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।