Fengshui Tips: हाथ में पोटली लिए या बच्चों के साथ बैठे...धन लाभ के लिए घर में कौन-सा लाफिंग बुद्धा रखना शुभ होता है?

फेंगशुई के अनुसार, अगर आप धन लाभ, करियर की तरक्की या घर में सुख-समृद्धि चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के अनुसार, सही लाफिंग बुद्धा चुनना बहुत जरूरी है। गलत मूर्ति रखने से ऊर्जा बिखर सकती है। आइए जानते हैं लाफिंग बुद्धा की अलग-अलग मुद्रा का महत्व।
लाफिंग बुद्धा को हंसते हुए, मोटे पेट वाले और खुशमिजाज स्वरूप में दिखाया जाता है। फेंगशुई में उन्हें धन, स्वास्थ्य और खुशी लाने वाला माना जाता है। इनकी मूर्ति घर के सही स्थान पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन हर प्रकार की मूर्ति का अपना अलग प्रभाव होता है।
हाथ में पोटली (थैली) लिए लाफिंग बुद्धा धन संचय और आर्थिक उन्नति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह पोटली धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास या दक्षिण-पूर्व दिशा यानी धन कोण में रखना शुभ होता है। इस मुद्रा वाली मूर्ति उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो व्यापार या नौकरी में वित्तीय प्रगति चाहते हैं।
बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा परिवार की खुशी, संतान सुख और घरेलू सौहार्द के लिए उत्तम हैं। यह मूर्ति उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से अच्छी है, जो संतान की कामना रखते हैं या घर में बच्चों की हंसी-खुशी बढ़ाना चाहते हैं। इसे लिविंग रूम या बच्चों के कमरे में रखा जा सकता है। इससे घर का माहौल प्रसन्न और सकारात्मक रहता है।
पेट पर हाथ रखे लाफिंग बुद्धा स्वास्थ्य, खुशी और मानसिक शांति के लिए शुभ होते हैं। यह मुद्रा तनाव मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसे बेडरूम या ध्यान करने वाली जगह पर रखना अच्छा रहता है। इस मूर्ति से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं।
सोने के सिक्कों या थैले पर बैठे लाफिंग बुद्धा धन आकर्षण के लिए बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। यह मुद्रा व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों दोनों के लिए लाभकारी है। इसे कार्यालय या घर के धन कोण में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और नए अवसर आकर्षित होते हैं।
लाफिंग बुद्धा को हमेशा घर के मुख्य द्वार की ओर मुंह करके रखें ताकि वे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ले आएं। दक्षिण-पूर्व दिशा धन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उन्हें कभी भी बाथरूम, किचन या बेड के सामने न रखें। मूर्ति साफ-सुथरी और चमकदार होनी चाहिए।
अगर लाफिंग बुद्धा को गलत दिशा या गंदी जगह पर रखा जाए, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा उलट सकती है। इससे घर में कलह, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए मूर्ति को हमेशा सम्मानजनक स्थान पर रखें और नियमित रूप से साफ करें।
लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खरीदते समय उसे छूकर देखें। जो मूर्ति आपको अच्छी लगे और हल्कापन महसूस हो, वही चुनें। इन्हें कभी भी फर्श पर सीधे ना रखें, बल्कि छोटी मेज या अलमारी पर रखें। सप्ताह में एक बार इन्हें साफ पानी से पोंछें। सही स्थान और सच्ची श्रद्धा के साथ रखी गई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में खुशहाली और समृद्धि लाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।