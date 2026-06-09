Fengshui Tips: हाथ में पोटली लिए या बच्चों के साथ बैठे...धन लाभ के लिए घर में कौन-सा लाफिंग बुद्धा रखना शुभ होता है?

इन बातों का रखें ध्यान

लाफिंग बुद्धा की मूर्ति खरीदते समय उसे छूकर देखें। जो मूर्ति आपको अच्छी लगे और हल्कापन महसूस हो, वही चुनें। इन्हें कभी भी फर्श पर सीधे ना रखें, बल्कि छोटी मेज या अलमारी पर रखें। सप्ताह में एक बार इन्हें साफ पानी से पोंछें। सही स्थान और सच्ची श्रद्धा के साथ रखी गई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में खुशहाली और समृद्धि लाती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।