Fengshui Tips: घर, दुकान या ऑफिस, धन कमाने के लिए करें ये 1 उपाय

फेंगशुई कैट रखने के नियम

फेंगशुई कैट को हमेशा मुख्य द्वार की ओर मुंह करके रखना चाहिए ताकि वह सौभाग्य को अंदर बुला सके। इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति टूटी- फूटी या दरारों वाली न हो। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।