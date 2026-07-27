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पैसों की तंगी नहीं छोड़ रही पीछा? घर में लगाएं फेंगशुई का ये खास पौधा, बदल जाएंगे हालात

पैसों की तंगी लंबे समय तक बनी रहे, तो मन में निराशा घर कर जाती है। लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कई उपाय आजमाते हैं, फिर भी आर्थिक परेशानी पूरी तरह नहीं खत्म होती है। फेंगशुई में एक ऐसा पौधा बताया गया है, जो मनी प्लांट से भी ज्यादा प्रभावी माना जाता है।

Navaneet RathaurJul 27, 2026 11:02 pm IST
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फेंगशुई का कॉइन प्लांट

फेंगशुई में कई ऐसे प्लांट हैं, जो घर या ऑफिस में गुड लक बढ़ाते हैं। इन्हीं में से एक है कॉइन प्लांट। कॉइन प्लांट को जेड प्लांट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रासुला ओवाटा है। सही तरीके से रखने पर यह पौधा घर में धन आकर्षित करने और कर्ज से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है।

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कॉइन प्लांट क्या है और क्यों है खास?

फेंगशुई में कॉइन प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी पत्तियां गोल और मोटी होती हैं जो सिक्कों जैसी दिखती हैं। इसी वजह से इसे कॉइन प्लांट नाम मिला है। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और घर में सुख-समृद्धि का संचार करता है। कई लोग इसे मनी प्लांट से बेहतर मानते हैं क्योंकि यह धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होता है।

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कॉइन प्लांट के फायदे

कॉइन प्लांट को रखने से पैसा चारों ओर से आकर्षित होने लगता है। अगर सिर पर कर्ज का बोझ है, तो इस पौधे को सही जगह लगाने से राहत मिलने की संभावना रहती है। आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। पौधा अच्छी तरह बढ़े, तो आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार नजर आने लगता है। यह सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी लाता है।

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घर में लगाने की सही दिशा

घर के अंदर कॉइन प्लांट रखने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में लगाने से तरक्की और उन्नति आती है। मुख्य द्वार के पास रखना भी शुभ होता है, क्योंकि इससे गरीबी दूर होने और धन आने के योग बनते हैं। पौधे को साफ-सुथरे गमले में रखें और जगह हवादार होनी चाहिए। नियमित रूप से पानी देते रहें, ताकि पौधा स्वस्थ रहे।

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दुकान या ऑफिस में रखने का तरीका

अगर आप व्यापार या ऑफिस के लिए कॉइन प्लांट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे मुख्य द्वार के पास या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण-पूर्व धन की दिशा मानी जाती है। इससे दुकान में ग्राहक बढ़ने और कारोबार में स्थिरता आने की संभावना रहती है। काउंटर के पास रखने से भी सकारात्मक असर पड़ता है। पौधे को रोज देखकर अच्छी कामना करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है।

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किन जगहों पर ना रखें

कॉइन प्लांट को कभी सोने के कमरे में ना रखें। बेडरूम में रखने से मानसिक उलझन बढ़ सकती है। बाथरूम, किचन या अंधेरी जगह पर भी रखना उचित नहीं है। पौधे को सीधे फर्श पर ना रखें। ऊंचाई पर रखें ताकि उसकी ऊर्जा सही तरीके से फैले। टूटे-फूटे गमले या सूखे पत्तों को तुरंत हटा दें।

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पौधे की देखभाल कैसे करें

कॉइन प्लांट लगाना और बढ़ाना बहुत आसान है। इसे गमले या जमीन दोनों जगह लगाया जा सकता है। धूप और छाया दोनों में अच्छी तरह पनपता है। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए मिट्टी थोड़ी सूखने पर ही पानी दें। पत्तियां मोटी और चमकदार रहें, तो समझें कि पौधा स्वस्थ है। समय-समय पर गमले की मिट्टी बदलते रहें।

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नियमितता और विश्वास जरूरी

सिर्फ पौधा लगा देने से काम नहीं चलेगा। नियमित देखभाल और सकारात्मक सोच के साथ रखने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। हर सुबह पौधे को देखकर धन आने की कामना करें। घर में साफ-सफाई बनाए रखें और नकारात्मक बातें कम करें। जब पौधा अच्छा बढ़ेगा, तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखने लगेगा।

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हालात बदलने की उम्मीद

पैसों की तंगी लंबे समय से पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो फेंगशुई का यह कॉइन प्लांट आजमाकर देखें। सही दिशा, सही देखभाल और विश्वास के साथ रखने पर घर और व्यापार दोनों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। धैर्य रखकर अपनाएं, तो हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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