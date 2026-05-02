Feng Shui Tips: घर में विंड चाइम टांगने में कहीं आपने भी तो नहीं कर दी है गलती, जानें इसका नुकसान और सही नियम

सही नियम और सावधानियां

हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले धातु, बांस या लकड़ी के विंड चाइम चुनें। विंड चाइम को नियमित रूप से साफ करें और टूटे हुए को तुरंत बदल दें। हमेशा विंड चाइम को बच्चों की पहुंच से ऊपर लगाएं। पूजा घर या बेडरूम में इसे गलती से भी ना लगाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।