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Feng Shui Tips: घर में विंड चाइम टांगने में कहीं आपने भी तो नहीं कर दी है गलती, जानें इसका नुकसान और सही नियम

फेंगशुई चीन का प्राचीन वास्तु शास्त्र है, जिसमें घर की ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता बढ़ाने के कई उपाय बताए गए हैं। इनमें विंड चाइम बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हवा चलने पर इनकी घंटियों से निकलने वाली आवाज नेगेटिविटी दूर कर घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करती है।

Navaneet RathaurMay 02, 2026 07:28 pm IST
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विंड चाइम

विंड चाइम घर में पॉजिटिविटी जरूर बढ़ाती है, लेकिन इसे टांगने में अगर गलती हो जाए तो बैड लक भी बढ़ सकता है। आज हम आपको विंड चाइम से जुड़े कुछ जरूर नियम बताएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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विंड चाइम क्या है और इसका महत्व

फेंगशुई में विंड चाइम को 'सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह' माना जाता है। जब हवा इनकी छड़ों से टकराती है, तो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो रुकी हुई ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह घर के सदस्यों के मन को शांत रखती है, तनाव कम करती है और सौभाग्य को आकर्षित करती है। लेकिन सही दिशा, सामग्री और संख्या का ध्यान न रखने पर यह ऊर्जा बिखर सकती है।

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विंड चाइम लगाने की सही दिशाएं

मेटल के विंड चाइम पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाएं। यह धन और करियर के लिए अच्छा माना जाता है। लकड़ी या बांस के विंड चाइम पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाना शुभ होता है। यह स्वास्थ्य, परिवार और विकास के लिए लाभकारी है। मुख्य द्वार पर 4 या 5 छड़ों वाला विंड चाइम लगाना सबसे अच्छा माना जाता है।

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घर के किस हिस्से में लगाएं विंड चाइम

मुख्य द्वार के ऊपर या बगल में 4 छड़ वाला विंड चाइम लगाना सही होता है। वहीं ड्राइंग रूम में 6 छड़ वाला विंड चाइम टांगना चाहिए। इनके अलावा आप विंड चाइम को खिड़की या बालकनी मेंऑफिस के दरवाजे या खिड़की पर टांग सकते हैं।

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सबसे आम गलतियां जो लोग करते हैं

विंड चाइम को गलत दिशा में लगाना एक आम गलती है, जो ज्यादातर लोग करते हैं। वहीं कई लोग टूटे या खराब विंड चाइम को लगाए रखते हैं, जो गलत होता है। सोने वाले कमरे में विंड चाइम लगाना ठीक नहीं होता है, इससे नींद प्रभावित होती है। प्लास्टिक या निम्न गुणवत्ता वाले चाइम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

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विंड चाइम की संख्या का महत्व

फेंगशुई में छड़ों की संख्या खास होती है। 5 छड़ पांच तत्वों (लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल) को संतुलित करती है। 6 या 8 छड़ वाला विंड चाइम धन और समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। 4 छड़ वाला विंड चाइम मुख्य द्वार के लिए उत्तम होता है।

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ऑफिस या दुकान में विंड चाइम

ऑफिस में विंड चाइम लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसे मुख्य दरवाजे या खिड़की पर लगाएं, जहां हवा लगातार आए। इससे क्लाइंट्स बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन कैश काउंटर या काम करने की टेबल के ठीक ऊपर ना लगाएं।

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गलत जगह विंड चाइम टांगने के नुकसान

गलत दिशा में विंड चाइम लगाने से स्वास्थ्य समस्या, कलह या आर्थिक हानि हो सकती है। सोने के कमरे में लगाने से नींद नहीं आती और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। टूटे चाइम को लगाए रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में रुक जाती है।

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सही नियम और सावधानियां

हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले धातु, बांस या लकड़ी के विंड चाइम चुनें। विंड चाइम को नियमित रूप से साफ करें और टूटे हुए को तुरंत बदल दें। हमेशा विंड चाइम को बच्चों की पहुंच से ऊपर लगाएं। पूजा घर या बेडरूम में इसे गलती से भी ना लगाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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