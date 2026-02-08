Feng Shui: घर में फेंगशुई से जुड़ी किन चीजों को रखने से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा?

फेंगशुई तीन सिक्के

घर के मुख्य दरवाजे पर फेंगशुई के सिक्के लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तीन पुराने सिक्कों को लटकाने से घर में सुख और संपदा आती है। इन सिक्कों का लाल रिबन में बांधकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सिक्के घर के अंदर की ओर होने चाहिए न कि बाहर की ओर। इससे घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है।