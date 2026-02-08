Feng Shui: घर में फेंगशुई से जुड़ी किन चीजों को रखने से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा?

क्रिस्टल पिरामिड फेंगशुई एक चमत्कारी उत्पाद है। इसे घर में रखना बेहद शुभ होता है। घर में इसे रखने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसके अंदर पॉजिटिवि शक्तियां होती हैं, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। मान्यता के अनुसार पिरामिड को उत्तर-पूर्व या पूजा स्थान पर रखना शुभ होता है।
घर के मुख्य दरवाजे पर फेंगशुई के सिक्के लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तीन पुराने सिक्कों को लटकाने से घर में सुख और संपदा आती है। इन सिक्कों का लाल रिबन में बांधकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सिक्के घर के अंदर की ओर होने चाहिए न कि बाहर की ओर। इससे घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है।
बांस का पौधा चीनी वास्तु शास्त्र फेंगशुई के मुताबिक बांस का पौधा घर में रखने से धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में तरक्की और खुशियां आती हैं। माना जाता है कि समय के साथ यह पौधा जितना ज्यादा बढ़ा होता रहता है आप अपने जीवन में उतनी ही प्रगति करते हैं। यह आपके कारोबार को भी बढ़ाने में मदद करता है।
फेंगशुई में मेंढक को धन का प्रतीक माना जाता है। खासकर तीन पैरों वाला मेंढक रखने से खूब तरक्की होती है। इसके मुंह में एक सिक्का दबा हुआ होता है। इस मेंढक को हमेशा घर के बाहर रखा जाता है।
फेंगशुई के मुताबिक घर पर एक्वेरियम रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक्वेरियम को अपने घर के मुख्य कमरे में पूर्व, दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। एक्वेरियम में 9 गोल्डफिश रखनी चाहिए जिसमें 8 सुनहरी और 1 काले रंग की मछली होनी चाहिए।
विंड चाइम फेंगशुई का सबसे खास आइम है। इसे घर में लटकाने से वातावरण शुद्ध होता है। सकारत्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी मधुर आवाज पूरे घर का माहौल बदल देती है। यह उपाय किसी भी प्रकार के गृह क्लेश को दूर करने में कारगर होता है। इससे घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।