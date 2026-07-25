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फैशन के चक्कर में ना करें फटी जींस पहनने की गलती! वरना बैड लक बढ़ा देगी परेशानी

फेंगशुई में घर की दिशा और सजावट के साथ-साथ कपड़ों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पहनावा व्यक्ति के आत्मविश्वास और आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है। आजकल फटी हुई जींस युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, यह आदत अशुभ मानी जाती है।

Navaneet RathaurJul 25, 2026 10:55 am IST
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फेंगशुई में कपड़ों का महत्व

फेंगशुई के सिद्धांतों में कपड़े केवल फैशन नहीं बल्कि ऊर्जा का माध्यम माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पहनावा सोच और वातावरण पर असर डालता है। साफ-सुथरे वस्त्र सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, जबकि बिखरे या क्षतिग्रस्त कपड़े नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए चयन सोच-समझकर करना चाहिए।

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फटी जींस क्यों मानी जाती है अशुभ?

फटी हुई या डिस्ट्रेस्ड जींस फेंगशुई में शुभ नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि फटे वस्त्र जीवन में अस्थिरता का प्रतीक होते हैं। ऐसे कपड़े ऊर्जा के रिसाव का संकेत देते हैं। लगातार पहनने से व्यक्ति की किस्मत और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। फैशन के चक्कर में इसे अपनाना कई बार नुकसानदेह साबित होता है।

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ऊर्जा रिसाव का प्रभाव

फटे कपड़े सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने वाले माने जाते हैं। इससे आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है और छोटी-मोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बैड लक का प्रभाव धीरे-धीरे नजर आने लगता है। इसलिए रोजमर्रा के पहनावे में ऐसे वस्त्रों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है।

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पुराने और फीके कपड़ों से बचें

केवल फटी जींस ही नहीं, ज्यादा पुराने, घिसे हुए या रंग फीके पड़ चुके कपड़े भी सकारात्मक ऊर्जा कम करते हैं। ऐसे कपड़े मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। साफ और अच्छी हालत वाले कपड़े पहनने से आत्मविश्वास बना रहता है और माहौल सकारात्मक रहता है।

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कैसे कपड़े पहनना चाहिए?

फेंगशुई में साफ, आरामदायक और अच्छी स्थिति वाले कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। चमकदार और ताजगी भरे रंग आत्मविश्वास बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ऐसे वस्त्र सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है।

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स्वच्छता और रखरखाव जरूरी

कपड़ों की नियमित सफाई और उचित रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। गंदे या बिखरे वस्त्र नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। साफ-सुथरा पहनावा ना केवल अच्छी छाप छोड़ता है, बल्कि ऊर्जा संतुलन भी बनाए रखता है। रोज छोटे-छोटे ध्यान से बड़ा फर्क पड़ता है।

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आत्मविश्वास पर प्रभाव

गलत पहनावा सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। फटे कपड़े पहनने से व्यक्ति में अनिश्चितता का भाव आ सकता है। वहीं अच्छे वस्त्र आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। इसलिए फैशन के साथ ऊर्जा का भी ख्याल रखना चाहिए।

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संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं

फेंगशुई की ये मान्यताएं पारंपरिक हैं और इनके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं। फिर भी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। व्यक्तिगत पसंद के साथ साफ-सुथरे कपड़ों का चुनाव करें। इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और अनावश्यक परेशानियां कम होती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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