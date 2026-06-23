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Feng Shui: सोते समय शीशे में दिखते हैं आपके पैर? तुरंत बदलें दिशा नहीं तो होगा नुकसान

Feng Shui Tips: बेडरूम में लगे शीशे की दिशा हमारी नींद, मानसिक शांति और घर की एनर्जी को प्रभावित कर सकती है। जानिए फेंगशुई के अनुसार शीशा लगाने के सही तरीका क्या है?

Garima SinghJun 23, 2026 08:35 pm IST
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शीशा-बेडरूम और फेंगशुई कनेक्शन

फेंगशुई में घर की छोटी-छोटी चीजों को भी ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। खासकर बेडरूम में रखा शीशा हमारी सुख-शांति और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है। ऐसे में इसकी सही जगह और रखने का सही तरीका जानना जरूरी है।

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शीशे में क्यों ना दिखें पैर?

फेंगशुई मान्यता है कि जब हम सोते हैं तो शरीर रेस्ट करने के साथ-साथ खुद को नई एनर्जी के भरता है। ऐसे में जब शीशे में शरीर दिखता है को एनर्जी का बैलेंस गड़बड़ाता है। इसकी वजह से रात में कई लोग बैचेनी सी महसूस करते हैं।

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घर में आती है नेगेटिविटी

फेंगशुई मान्यता है कि बेडरूम में बेड के ठीक सामने शीशा रखा जाए तो इससे घर की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इसी के साथ घर के सदस्यों के काम भी धीरे-धीरे रुकते हैं।

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जिंदगी में बढ़ता है तनाव

बेड के सामने शीशा हो तो ऐसा माना जाता है कि इससे नींद बुरी तरह से प्रभावित होती है। नींद ना पूरी होने पर बिना वजह तनाव होता है और इसके बाद किसी भी काम में मन लगा पाना मुश्किल हो जाता है।

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रिश्ते में आएगी दरार

फेंगशुई के नियम के हिसाब से बेड के ठीक सामने लगा हुआ शीशा पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव को बढ़ाता है। छोटी-छोटी बात पर बहस होने लगती है। गलफहमियां बढ़ती हैं और मनमुटाव जैसी स्थिति बनने में दे नहीं लगती है।

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आर्थिक स्थिति पर बुरा असर

मान्यता है अगर शीशा घर में गलत जगह हो तो पॉजिटिव एनर्जी बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस वजह से खर्चा बढ़ता है। पैसा घर में टिकता नहीं है। इसी वजह से फेंगशुई में शीशे को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

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क्या है इसका समाधान?

अगर आपके बेडरूम में शीशा लगा है जिसमें सोते हुए पैर दिखाई दें तो सबसे पहले उसकी दिशा बदल लें। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो शीशे पर पर्दा लगा दें। दरअसल बेडरूम में सही जगह पर रखा हुआ शीशा घर में पॉजिटिविटी ले आता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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