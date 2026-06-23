Feng Shui: सोते समय शीशे में दिखते हैं आपके पैर? तुरंत बदलें दिशा नहीं तो होगा नुकसान

क्या है इसका समाधान?

अगर आपके बेडरूम में शीशा लगा है जिसमें सोते हुए पैर दिखाई दें तो सबसे पहले उसकी दिशा बदल लें। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो शीशे पर पर्दा लगा दें। दरअसल बेडरूम में सही जगह पर रखा हुआ शीशा घर में पॉजिटिविटी ले आता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।