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Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई कछुआ क्यों रखते हैं? जानें सही दिशा और जरूरी नियम

Feng Shui Tortoise Right Direction: फेंगशुई में धातु वाले कछुए को सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। जानें इसे किस जगह और दिशा में रखने से घर में बरकत आती है? साथ में जानें इससे जुड़ी कौन सी गलतियां करने से बचना है।

Garima SinghMay 22, 2026 09:16 pm IST
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फेंगशुई कछुए का महत्व

फेंगशुई से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से खुशहाली और सुख-समृद्धि आती है।फेंगशुई कछुआ उन्हीं में से एक है। फेंगशुई कछुए को सुख-शांति, लंबी उम्र और स्थिरता के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन खुश रहने लगता है। इसकी ऊर्जा से घर में खुशहाली आती है और धन संबंधी सभी दिक्कतें दूर होने लगती हैं।

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फेंगशुई कछुए को रखने की सही दिशा

अगर आप घर में फेंगशुई कछुआ ले आए हैं या फिर लाने की सोच रहे हैं तो आप इसे रखने की सही दिशा भी जान लें। फेंगशुई के अनुसार इस कछुए को हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। इससे घर में बरकत के साथ-साथ सारे काम बनने लगते हैं।

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मुख्य द्वार पर रखें फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई कछुए को मुख्य द्वार पर रखना सबसे अच्छा माना जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि कछुए का मुंह घर की ओर हो। इस उपाय से घर की नकारात्मकता धीरे-धीरे खत्म होती है और धीरे-धीरे सारे काम बनने लगते हैं।

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क्रिस्टल कछुए को रखने की सही दिशा

अगर आप घर पर क्रिस्टल वाला या फिर धातु का बना हुआ वो कछुआ लाए हैं जिसे पानी से भरे बाउल में रखते हैं तो इसे उत्तर दिशा में रखें। फेंगशुई में माना जाता है कि इस उपाय से पैसों की तंगी खत्म होती है और नए मौके मिलते हैं।

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बेडरूम में ना रखें फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई में कछुए को बेडरूम में ना रखने की सलाह दी जाती है। आप इसे लिविंग रूम या फिर स्टडी रूम में रख सकते हैं। इन जगहों पर इसे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

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ना करें जमीन पर रखने की भूल

फेंगशुई के अनुसार इस कछुए को कभी भी जमीन पर ना रखें। हमेशा इसे किसी मेज या फिर शेल्फ स्टैंड पर ही रखें। जमीन पर रखने से इसकी अच्छी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इससे घर में नकारात्मकता होगा।

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रखें साफ-सफाई का ध्यान

कोशिश करें कि फेंगशुई कछुआ कभी गंदा ना हो। नियमित रूप से इसकी साफ-सफाई करें। साथ ही अगर ये हल्का सा भी टूट जाए तो इसे घर से हटा दें। टूटा और धूल से भरा कछुआ शुभ नहीं माना जाता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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