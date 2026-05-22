Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई कछुआ क्यों रखते हैं? जानें सही दिशा और जरूरी नियम

रखें साफ-सफाई का ध्यान

कोशिश करें कि फेंगशुई कछुआ कभी गंदा ना हो। नियमित रूप से इसकी साफ-सफाई करें। साथ ही अगर ये हल्का सा भी टूट जाए तो इसे घर से हटा दें। टूटा और धूल से भरा कछुआ शुभ नहीं माना जाता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)