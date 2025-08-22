feng shui tips wind chimes benefits in hindi wind chimes rakhne ke fayde Feng Shui Tips: घर में विंड चाइम रखने के फायदे, छूमंतर होगी नेगेटिव एनर्जी
Wind Chime Benefits: विंड चाइम अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खिंच लेता है। घर में इसे रखने के खूब फायदे होते हैं। वास्तु शास्त्र से लेकर फेंगशुई में विंड चाइम को घर में रखने के कई फायदे बताए गए हैं। इन्हें घर में लगाते वक्त कई बातों का ध्यान देना जरूरी है। 

Garima SinghFri, 22 Aug 2025 01:41 PM
विंड चाइम को घर में रखने के फायदे

घर को सजाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। वहीं कुछ चीजें घर को सजाने के साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जी भी ले आती हैं। इन्हीं में से एक आइ़टम है विंड चाइम। इसका वास्तु से लेकर फेंगशुई में काफी महत्व है। कुछ लोग इसकी आवाज सुनकर खुश होते हैं तो वहीं कुछ लोगों को इसका हैंगिंग स्टाइल पसंद आता है। वहीं अगर आप इसे सिर्फ एक डेकॉर आइटम के रूप में ही देखते हैं तो जरूरी है कि आप इसके फायदे को जानें। नीचे विस्तार से समझिए कि घर में विंड चाइम को लगाने के क्या फायदे होते हैं?

इन 5 तत्वों का है प्रतीक

फेंगशुई में बताया गया है कि विंड चाइम प्रकृति की 5 तत्वों का प्रतीक है। ये पांच तत्व हैं हवा, पृथ्वी, धातु, अग्नि और पानी। जब भी हवा से विंड चाइम बजता है तो इसी वजह से इससे वो धुन निकलती हैं जो हमारी सोल यानी आत्मा को एक सुकून देती है। फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम से निकलने वाली आवाज को ची कहा जाता है। ची का मतलब होता है प्रकृति के 5 तत्वों की आवाज।

साउंड थेरेपी की तरह करता है काम

विंड चाइम अपनी सुंदर आवाज की वजह से एक साउंड थेरेपी की तरह काम करता है। इसकी आवाज को सुनकर टेंशन दबे पांव घर से बाहर चली जाती हैं। जब आप सुकून में रहते हैं तो घर का माहौल अपने आप अच्छा हो जाता है।

होती है बरकत

विंड चाइम को घर में लगाने के कई फायदे हैं। इसे लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही सौभाग्य का भी आगमन होता है। धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगता है।

इस दिशा में लगाना चाहिए विंड चाइम

विंड चाइम को लगाने के लिए सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। इसे हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। अगर आप मेटल वाला विंड चाइम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व दिशा सही रहेगी।

कहां लगाएं विंड चाइम?

विंड चाइम को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर हवा का अच्छा आगमन हो। अगर आप घर की बालकनी में इसे लगाएंगे तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है। वहीं कमरे में लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये किसी चीज से बार-बार ना टकराए।

खरीदते वक्त रखें इस बात का ध्यान

विंड चाइम को खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि इसकी आवाज मधुर हो। अगर धीमी आवाज वाला विंड चाइम लेंगे तो हवा से टकराकर ये सुकून वाली आवाज से आपका मन मोह लेगा।

