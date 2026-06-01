Feng Shui Tips: घर में इस जगह रखें लाफिंग बुद्धा, बदल जाएगी किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता और खूब बरसेगा पैसा

आजकल कई लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए लाफिंग बुद्धा को घर या ऑफिस में रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से नहीं रख पाते, जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। गलत जगह पर लाफिंग बुद्धा रखने से उल्टा असर भी हो सकता है। आइए जानते हैं फेंगशुई के अनुसार लाफिंग बुद्धा रखने के सही नियम।
लाफिंग बुद्धा को होतेई के नाम से भी पुकारा जाता है। वे महात्मा बुद्ध के जापानी शिष्य थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे इतने प्रसन्न हो गए कि जोर-जोर से हंसने लगे। उनका गोल-मटोल शरीर और मंद मुस्कान देखकर लोग खुद-ब-खुद हंस पड़ते थे। फेंगशुई में उन्हें खुशी और समृद्धि का भगवान माना जाता है। उनके पेट को रगड़ने की परंपरा भी इसी वजह से चली आ रही है, क्योंकि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
फेंगशुई विशेषज्ञ कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा कभी सीधे खरीदकर नहीं लाना चाहिए। इन्हें तोहफे के रूप में प्राप्त करना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप स्वयं खरीद रहे हैं, तो मन में यह भाव रखें कि आप इन्हें स्नेहपूर्वक स्वीकार कर रहे हैं खरीदते समय सकारात्मक विचार रखें, ताकि उनकी ऊर्जा आपके घर में शुभ फल दे।
लाफिंग बुद्धा कई सुंदर मुद्राओं में उपलब्ध होते हैं और हर मुद्रा का अपना खास महत्व है। हाथ ऊपर उठाए हुए मुद्रा नई शुरुआत और सफलता के लिए शुभ है। बैठे हुए और हंसते हुए रूप सबसे आम और अत्यंत शुभ माना जाता है, जो घर में खुशियां भर देता है। बैग लेकर बैठे बुद्धा धन और समृद्धि का प्रतीक है। लेटे हुए रूप आराम और शांति लाता है। फेंगशुई में हंसते हुए बैठे लाफिंग बुद्धा को सबसे अधिक शुभ माना जाता है।
फेंगशुई में दिशा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लाफिंग बुद्धा को पूर्व दिशा में रखने से परिवार में खुशियां, स्वास्थ्य और प्रेम बढ़ता है। दक्षिण-पूर्व दिशा धन और आर्थिक समृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। उत्तर दिशा करियर और नौकरी में तरक्की देती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा वैवाहिक सुख और रिश्तों को मजबूत करती है। सही दिशा चुनकर रखने से लाफिंग बुद्धा की ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है।
ऑफिस या दुकान में लाफिंग बुद्धा को डेस्क के दाएं कोने में या मुख्य द्वार के पास रखें, जहां उनका चेहरा प्रवेश द्वार की ओर हो। इससे ग्राहक बढ़ते हैं और बिजनेस में लगातार लाभ होता है। लेकिन कभी भी कैश काउंटर के सामने या टॉयलेट के पास ना रखें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा निकल सकती है।
बेडरूम में, खासकर बिस्तर के सामने कभी भी लाफिंग बुद्धा को ना रखें। टॉयलेट, बाथरूम या किचन के पास भी इन्हें नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को फर्श पर सीधे रखना वर्जित है, हमेशा टेबल या ऊंची जगह पर रखें। मुख्य द्वार के ठीक सामने रखने भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे ऊर्जा बाहर चली जाती है।
लाफिंग बुद्धा को हमेशा साफ-सुथरी जगह पर रखें। रोज हल्के हाथ से धूल झाड़कर साफ करें। उनके पेट को रोज हल्के से रगड़ें और अपनी मनोकामना धीरे-धीरे बोलें। अगर मूर्ति टूट जाए, तो उसे तुरंत बदल दें। इन छोटे-छोटे नियमों का पालन करने से लाफिंग बुद्धा आपके घर का अभिन्न अंग बन जाते हैं।
सही जगह पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। धन आने के नए रास्ते खुलते हैं, रिश्तों में मिठास बढ़ती है और नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।