Feng Shui Tips: घर में इस जगह रखें लाफिंग बुद्धा, बदल जाएगी किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता और खूब बरसेगा पैसा

लाफिंग बुद्धा की अलग-अलग मुद्राएं

लाफिंग बुद्धा कई सुंदर मुद्राओं में उपलब्ध होते हैं और हर मुद्रा का अपना खास महत्व है। हाथ ऊपर उठाए हुए मुद्रा नई शुरुआत और सफलता के लिए शुभ है। बैठे हुए और हंसते हुए रूप सबसे आम और अत्यंत शुभ माना जाता है, जो घर में खुशियां भर देता है। बैग लेकर बैठे बुद्धा धन और समृद्धि का प्रतीक है। लेटे हुए रूप आराम और शांति लाता है। फेंगशुई में हंसते हुए बैठे लाफिंग बुद्धा को सबसे अधिक शुभ माना जाता है।