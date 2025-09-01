feng shui tips types of laughing buddha and their benefits फेंगशुई टिप्स: 6 तरह के होते हैं लाफिंग बुद्धा, जानिए हर मूर्ति का महत्व
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणफेंगशुई टिप्स: 6 तरह के होते हैं लाफिंग बुद्धा, जानिए हर मूर्ति का महत्व

फेंगशुई टिप्स: 6 तरह के होते हैं लाफिंग बुद्धा, जानिए हर मूर्ति का महत्व

फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या कार्यस्थल पर रखने से नकारात्मकता दूर होती है और सौभाग्य आता है। फेंगशुई के अनुसार, अलग-अलग मनोकामनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां रखी जाती हैं। आइए जानें इनके बारे में।

Navaneet RathaurMon, 1 Sep 2025 10:43 AM
1/7

दोनों हाथ ऊपर वाला लाफिंग बुद्धा

दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बिजनेस में प्रगति और सफलता के लिए शुभ है। इसे दुकान या ऑफिस में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है और बाधाएं दूर होती हैं। इसे पूर्व दिशा में रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े। यह मूर्ति सौभाग्य और उत्साह को बढ़ावा देती है।

2/7

धन की पोटली वाला लाफिंग बुद्धा

धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा को घर या कार्यस्थल पर रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यह मूर्ति धन, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करती है। इसे मुख्य द्वार के सामने या धन कोने (दक्षिण-पूर्व) में रखें। मूर्ति का चेहरा घर के अंदर की ओर होना चाहिए ताकि धन प्रवाह बढ़े।

3/7

दुर्भाग्य हटाए लेटे हुए लाफिंग बुद्धा

लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। यह मूर्ति शांति और संतुलन लाती है। इसे ड्रॉइंग रूम में रखें, लेकिन जमीन पर नहीं। कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखें। यह मूर्ति जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है।

4/7

बच्चों के साथ लाफिंग बुद्धा

बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति संतान से संबंधित समस्याओं को दूर करती है। यह प्रजनन क्षमता और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शुभ है। इसे बच्चों के स्टडी रूम या पारिवारिक क्षेत्र में रखें। मूर्ति को पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

5/7

ध्यान मुद्रा में लाफिंग बुद्धा

ध्यान मुद्रा में बैठा लाफिंग बुद्धा मानसिक शांति और घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आदर्श है। इसे ड्रॉइंग रूम या शांत स्थान पर रखें। यह मूर्ति तनाव को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़े।

6/7

नाव पर बैठा लाफिंग बुद्धा

नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से सभी प्रकार की बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। यह मूर्ति जीवन में स्थिरता और सौभाग्य लाती है। इसे मुख्य द्वार के सामने या ड्रॉइंग रूम में रखें, लेकिन रसोई या बाथरूम के पास नहीं। यह मूर्ति परिवार की सेहत और शांति के लिए शुभ है।

7/7

सही दिशा में रखें लाफिंग बुद्धा

लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को सही दिशा और स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा उत्तर-पूर्व या मुख्य द्वार के सामने रखें, लेकिन बेडरूम, रसोई या बाथरूम में नहीं। मूर्ति को 30 इंच की ऊंचाई पर रखें और साफ रखें। सही मूर्ति और स्थान से सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आपके घर में बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Fengshui tips Hindu