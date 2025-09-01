फेंगशुई टिप्स: 6 तरह के होते हैं लाफिंग बुद्धा, जानिए हर मूर्ति का महत्व

सही दिशा में रखें लाफिंग बुद्धा

लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को सही दिशा और स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा उत्तर-पूर्व या मुख्य द्वार के सामने रखें, लेकिन बेडरूम, रसोई या बाथरूम में नहीं। मूर्ति को 30 इंच की ऊंचाई पर रखें और साफ रखें। सही मूर्ति और स्थान से सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आपके घर में बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)