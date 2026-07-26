घर में रहती है हर समय टेंशन और बेचैनी? फेंगशुई के ये आसान उपाय दूर करेंगे बैड लक, बढ़ेगी सुख-शांति

नियमित उपायों से बदलाव

इन आसान फेंगशुई उपायों को नियमित अपनाएं। अव्यवस्था हटाएं, नमक से शुद्ध करें, रोशनी और पौधे बढ़ाएं। धीरे-धीरे टेंशन और बेचैनी कम होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। सुख-शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगेगा। छोटे प्रयासों से बड़ा सुधार संभव है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।