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घर में रहती है हर समय टेंशन और बेचैनी? फेंगशुई के ये आसान उपाय दूर करेंगे बैड लक, बढ़ेगी सुख-शांति

कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद घर में रहने वालों की ऊर्जा कम हो जाती है। इसके पीछे बड़ा कारण नकारात्मक ऊर्जा है जिसे फेंगशुई में शा ची कहा जाता है। शा ची घर की शांति को भंग करती है और नकारात्मकता बढ़ाती है। वहीं सकारात्मक ऊर्जा को शेंग ची कहते हैं, जो स्फूर्ति, समृद्धि और खुशहाली लाती है।

Navaneet RathaurJul 26, 2026 10:28 pm IST
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सुख-शांति बढ़ाने के उपाय

फेंगशुई के अनुसार, सकारात्मक ऊर्जा यानी शेंग ची को आकर्षित करने के आसान उपाय अपनाकर घर में स्फूर्ति, समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। बता दें कि घर में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं।आइए जानते हैं फेंगशुई अनुसार, घर से बैड लक दूर कर सुख-शांति बढ़ाने के उपाय।

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फालतू सामान हटाकर ऊर्जा मुक्त करें

घर के हर कमरे की जांच करें। जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें हटा दें। पुरानी और टूटी-फूटी वस्तुएं उदासी बढ़ाती हैं और ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। अच्छी हालत वाली चीजें दान कर दें। अलमारियों और कोनों को व्यवस्थित रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रहे। अव्यवस्था हटाने से मन हल्का लगता है।

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नुकीले कोनों को नरम बनाएं

मेज या दीवारों के नुकीले कोने असहज महसूस करा सकते हैं। ये ऊर्जा को काटते हैं। उनके पास पौधे या पर्दे लगाकर नरम बनाएं। क्रिस्टल लटकाने से भी ऊर्जा बेहतर होती है। विंड चाइम ध्वनि पैदा करके सकारात्मकता लाते हैं। ये उपाय घर के माहौल को शांत रखते हैं।

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नमक से शुद्धिकरण करें

घर की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। कमरों के कोनों में नमक के कटोरे रात भर रखें फिर बाहर फेंक दें। हर हफ्ते ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नमक घर को तरोताजा रखने में कारगर है। नियमित शुद्धिकरण से वातावरण हल्का बना रहता है।

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आमने-सामने के दरवाजे सुधारें

अगर आगे और पीछे के दरवाजे आमने-सामने हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा तेजी से निकल सकती है। एक दरवाजे को थोड़ा खिसकाएं या बीच में पर्दा लगाएं। दरवाजों के बाहर क्रिस्टल बॉल रखें या शीशा लगाएं। इससे बुरी ऊर्जा रुकती है और घर सुरक्षित महसूस होता है।

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रोशनी और हवा का ख्याल रखें

रोजाना खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा और धूप अंदर आए। फर्नीचर ऐसे रखें कि रोशनी अवरुद्ध ना हो। रोशनदान या तेज रोशनी वाली खिड़कियां घर को खुशनुमा बनाती हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्वास्थ्य और सकारात्मकता बढ़ाता है। अंधेरा ना रहने दें।

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पौधे और पानी का उपयोग

घर में पत्तों वाले पौधे लगाएं। ये हवा को ताजा और साफ रखते हैं। दरवाजों के पास छोटा फव्वारा लगा सकते हैं। पानी की मधुर ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। पौधे और पानी दोनों शेंग ची को आकर्षित करते हैं और बैड लक कम करते हैं।

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संगीत और प्राकृतिक सजावट

घर में हल्का संगीत बजाएं या विंड चाइम्स लगाएं। आवाज माहौल को खुशनुमा बनाती है। सजावट में सूती बिस्तर और लकड़ी के फर्नीचर चुनें। प्राकृतिक चीजें आरामदायक माहौल बनाती हैं। कृत्रिम या भारी सामान से बचें। इससे सुख-शांति बढ़ती है।

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नियमित उपायों से बदलाव

इन आसान फेंगशुई उपायों को नियमित अपनाएं। अव्यवस्था हटाएं, नमक से शुद्ध करें, रोशनी और पौधे बढ़ाएं। धीरे-धीरे टेंशन और बेचैनी कम होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा। सुख-शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगेगा। छोटे प्रयासों से बड़ा सुधार संभव है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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