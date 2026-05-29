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Feng Shui Tips: बेडरूम में रखी ये 6 चीजें मानी जाती हैं अशुभ, बाहर करते ही खत्म होंगे कलेश

फेंगशुई के नियम के अनुसार बेडरूम में रखी हुई कुछ चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा सकती हैं। जानें वो कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें तुरंत हटाने से घर में सुख-शांति और खुशहाली का आगमन होता है।

Garima SinghMay 29, 2026 07:50 am IST
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बेडरूम में ना रखें ये चीजें

फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में रखी हुई कुछ चीजें घर में नेगेटिविटी बढ़ाती हैं और इससे तनाव की स्थिति बनती है। खराब एनर्जी वाली पेंटिंग और टूटे हुए सामान घर के लिए सही नहीं होते हैं और इन्हें बेडरूम में रखने की गलती तो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर बेडरूम में किन चीजों को रखने से बचना चाहिए?

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बेडरूम में बिखरा हुआ सामान

फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में फैली गंदगी और बिखरा सामान नेगेटिविटी बढ़ाता है। साफ और अच्छे से सजाया हुआ कमरा मन को शांत रखता है और इससे पूरे घर में पॉजिटिव माहौल बना रहता है।

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इलेक्ट्रॉनिक सामान

वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंगशुई में भी बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखना सही नहीं माना जाता है। बेडरूम में अगर आप मोबाइल को पास में, लैपटॉप या फिर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखेंगे तो मन शांत नहीं होगा।

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नेगेटिव एनर्जी वाली पेंटिंग

फेंगशुई के अनुसार कमरे में कभी भी ऐसी पेंटिंग या फोटो नहीं रखनी चाहिए जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे। डूबते जहाज से लेकर रोते हुए इंसान की पेंटिंग भूलकर भी बेडरूम में ना लगाएं। मान्यता है कि ये मन पर गहरा असर डालती हैं और घर की भी शांति भंग होती है।

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बेड के सामने ना हो शीशा

फेंगशुई के नियम के अनुसार बेड के ठीक सामने शीशा नहीं होना चाहिए। इससे नींद तो खराब होने के चांस बढ़ते ही हैं। साथ ही रिश्तों में भी तनाव की स्थिति पैदा होने लगती है। ऐसे में बेड के सामने शीशा लगाने से बचना चाहिए।

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सूखे हुए पौधे

बेडरूम में सूखे हुए या फिर मुरझाए हुए पौधे रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप बेडरूम में कोई पौधा रखते हैं और वो सुख चुका है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे मन उदास रहता है और तनाव भी बढ़ता है।

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टूटा हुआ सामान

फेंगशुई के अनुसार टूटा हुआ सामान घर की एनर्जी खराब कर सकता है। बेडरूम में कभी भी खराब चीजों को नहीं रखना चाहिए। इन चीजों से ही घर में कलेश की स्थिति बनती है। ऐसे में कोशिश करें कि टूटा हुआ सामान जल्द से जल्द हटा दिया जाए। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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