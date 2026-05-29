Feng Shui Tips: बेडरूम में रखी ये 6 चीजें मानी जाती हैं अशुभ, बाहर करते ही खत्म होंगे कलेश

टूटा हुआ सामान

फेंगशुई के अनुसार टूटा हुआ सामान घर की एनर्जी खराब कर सकता है। बेडरूम में कभी भी खराब चीजों को नहीं रखना चाहिए। इन चीजों से ही घर में कलेश की स्थिति बनती है। ऐसे में कोशिश करें कि टूटा हुआ सामान जल्द से जल्द हटा दिया जाए। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।