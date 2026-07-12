लाल, पीला या हरा...फेंगशुई अनुसार घर में किस रंग का लाफिंग बुद्धा शुभ होता है?

लाफिंग बुद्धा का रंग और रखने की जगह बहुत मायने रखती है। सही रंग चुनकर रखने से घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आज हम आपको फेंगशुई के अनुसार, बताएंगे कि किस रंग का लाफिंग बुद्धा आपके घर के लिए सबसे शुभ साबित हो सकता है।
लाफिंग बुद्धा ना सिर्फ घर की सजावट का हिस्सा हैं, बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। उनकी मुस्कान तनाव कम करती है और वातावरण को हल्का बनाती है। फेंगशुई के अनुसार, इस मूर्ति को सही रंग और सही दिशा में रखने से धन, स्वास्थ्य और खुशियां घर में बनी रहती हैं।
सुनहरे रंग का लाफिंग बुद्धा परिवार में खुशी और समृद्धि लाता है। इसे घर की किसी ऊंची जगह पर रखें, खासकर लिविंग एरिया या ड्रॉइंग रूम में। यह रंग धन और सफलता को आकर्षित करने में सबसे प्रभावी माना जाता है। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जरूरत है तो सुनहरा बुद्धा सबसे अच्छा विकल्प है।
पीला रंग ज्ञान, सुख और स्थिरता का प्रतीक है। फेंगशुई में इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ होता है। यह रंग घर में सकारात्मकता बढ़ाता है और आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। अगर आप नए काम या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पीला लाफिंग बुद्धा आपके लिए अच्छा रहेगा।
काला रंग जल तत्व से जुड़ा होता है। अगर लाफिंग बुद्धा हाथ में धन की पोटली लिए हुए हों तो काला रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखें। यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में स्थिर धन लाता है। जो लोग आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए यह उपयोगी है।
लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। इसे ऑफिस डेस्क या दक्षिण दिशा में रखना अच्छा होता है। यह रंग आलस्य दूर करता है और काम में सफलता दिलाता है। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में तेजी चाहिए, तो लाल लाफिंग बुद्धा आपके लिए उपयुक्त रहेगा।
सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। इसे मुख्य द्वार के पास या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। यह घर में मानसिक शांति लाता है और तनाव कम करता है। अगर आपके घर में अशांति या नकारात्मकता है, तो सफेद लाफिंग बुद्धा बहुत मददगार साबित होगा।
लाफिंग बुद्धा को हमेशा साफ और ऊंची जगह पर रखें। उनका मुंह मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए ताकि वे सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर बुला सकें। मूर्ति को नियमित रूप से साफ करें और कभी भी फर्श पर ना रखें। रात में हल्की रोशनी छोड़ना भी अच्छा रहता है।
लाफिंग बुद्धा सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है। सही रंग और सही जगह पर रखने से यह घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। चाहे आप धन चाहते हों, शांति चाहते हों या सफलता, फेंगशुई के अनुसार सही चुनाव करके आप अपने घर को सकारात्मक बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।