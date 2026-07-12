लाल, पीला या हरा...फेंगशुई अनुसार घर में किस रंग का लाफिंग बुद्धा शुभ होता है?

सही चुनाव से मिलेगा पूरा फायदा

लाफिंग बुद्धा सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है। सही रंग और सही जगह पर रखने से यह घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। चाहे आप धन चाहते हों, शांति चाहते हों या सफलता, फेंगशुई के अनुसार सही चुनाव करके आप अपने घर को सकारात्मक बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।