Feng Shui Tips: घर में यहां रखें फेंगशुई के सिक्के, हर काम में मिलेगी सफलता

फेंगशुई के उपाय करने पर घर से वास्तु दोष संबंधी तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो सकता है। ऐसे में एक उपाय फेंगशुई के सिक्कों से जुड़ा है। फेंगशुई सिक्कों का इस्तेमाल जीवन में समृद्धि और आर्थिक सफलता को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

Dheeraj PalDec 19, 2025 01:48 pm IST
फेंगशुई सिक्के कहां रखें

लेकिन इन सिक्कों का सही तरह से इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें और घर में धन, समृद्धि और खुशियां लाएं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर में फेंगशुई के सिक्के कहां रखने चाहिए।

मुख्य द्वार पर बांधें

चीनी वास्तु के अनुसार लाल रिबन में बंधे पीतल के तीन और पांच के सिक्के घर के मुख्य दरवाजे पर इनको टांगने से घर में सुख समृद्धि आती हैं। इसमें तीन सिक्के स्वर्ग, धरती और प्रकृति का आधार माना जाता हैं। वहीं, पांच सिक्के प्रकृति के पांचों तत्वों लकड़ी, हवा, पानी, आग और धरती को दर्शाते हैं।

दक्षिण-पूर्वी हिस्से में

फेंगशुई में घर का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा घर का 'वित्तीय क्षेत्र' माना जाता है। यह समृद्धि और धन से जुड़ा है। ऐसे में घर के इस हिस्से में फेंगशुई के सिक्के रखना शुभ होता है। इससे धन-संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होगी।

गद्दे के नीचे

अपने बिस्तर के नीचे फेंगशुई के सिक्के रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है।

तिजोरी में रखें

फेंगशुई के सिक्कों को अलमारी, तिजोरी में रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह आपकी वित्तीय संपत्तियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा अपने बेडरूम की खिड़की पर लाल धागे में 3 सिक्के टांगने चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है।

पूजा घर में रखें

फेंगशुई के सिक्कों को पूजा घर में भी रख सकते हैं। यह जीवन में समृद्धि और खुशियां लाने का प्रतीक है। इस स्थान पर सिक्के रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

