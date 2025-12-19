Feng Shui Tips: घर में यहां रखें फेंगशुई के सिक्के, हर काम में मिलेगी सफलता

मुख्य द्वार पर बांधें

चीनी वास्तु के अनुसार लाल रिबन में बंधे पीतल के तीन और पांच के सिक्के घर के मुख्य दरवाजे पर इनको टांगने से घर में सुख समृद्धि आती हैं। इसमें तीन सिक्के स्वर्ग, धरती और प्रकृति का आधार माना जाता हैं। वहीं, पांच सिक्के प्रकृति के पांचों तत्वों लकड़ी, हवा, पानी, आग और धरती को दर्शाते हैं।