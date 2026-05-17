Feng Shui Tips: बेडरूम में रख दें फेंगशुई की ये मूर्ति, रिश्तों में बढ़ेगी प्यार और मधुरता, दूर होगी कड़वाहट

चीन, जापान और कोरिया में शादी के कार्ड्स पर भी मैंडरिन डक की तस्वीर लगाई जाती है। अगर आपके रिश्ते में कड़वाहट, दूरी या ठंडापन आ गया है, तो बेडरूम में इस जोड़ी को रखना एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
मैंडरिन डक एक विशेष प्रजाति की बत्तख है, जो हमेशा जोड़े में रहती है। अगर इनमें से एक मर जाता है, तो दूसरा भी उसके बिछोह में अपना जीवन समाप्त कर देता है। फेंगशुई में इसे अटूट प्रेम और आजीवन वफादारी का प्रतीक माना जाता है। यह जोड़ी पति-पत्नी के रिश्ते में गहरी नजदीकी, समझ और लगाव बनाए रखने में मदद करती है।
अगर वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ रहे हैं, भावनात्मक दूरी महसूस हो रही है या रोमांस कम हो गया है, तो बेडरूम में मैंडरिन डक की जोड़ी की फोटो या मूर्ति रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और प्यार की सकारात्मक तरंगें बढ़ती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों के बीच की कड़वाहट धीरे-धीरे कम हो जाती है और रिश्ते में मिठास बढ़ती है।
जो लोग अभी शादी नहीं कर चुके हैं या सही जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी मैंडरिन डक बहुत उपयोगी है। इसे बेडरूम के साइड टेबल पर रखने से सही और समझदार साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फेंगशुई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मैंडरिन डक की जोड़ी को लाल रिबन या लाल धागे से बांधकर रखें, इससे प्रेम आकर्षण की ऊर्जा और मजबूत होती है।
बेडरूम में सबसे अच्छी जगह फेंगशुई के अनुसार, मैंडरिन डक की जोड़ी को बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखना सबसे शुभ होता है। यह दिशा प्रेम और रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर इस कोने में जगह ना हो, तो पति के बिस्तर की तरफ या दोनों की तस्वीर के सामने रख सकते हैं। ध्यान रखें कि दोनों बत्तख एक-दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हों।
मैंडरिन डक की नई जोड़ी लाने के बाद इसे साफ करें। हल्के गुलाब जल या साफ कपड़े से पोंछें। फिर दोनों के गले में लाल रिबन बांधें। कुछ देर के लिए दोनों को एक साथ रखकर प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते में प्यार, विश्वास और समझ बनी रहे। इसे नियमित रूप से साफ रखें और धूल ना जमने दें।
अगर पति-पत्नी के बीच बार-बार झगड़े हो रहे हैं या गलतफहमी बढ़ रही है, तो फेंगशुई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बेडरूम में इस जोड़ी को रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है।
मैंडरिन डक की मूर्ति हमेशा जोड़ी में ही रखें, अकेला ना रखें। टूटा-फूटा या पुराना शोपीस ना रखें। इस मूर्ति को साफ करते रहें और इसे चमकदार रखें। बेडरूम के अलावा लिविंग रूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में भी मैंडरिन डक की फोटो या मूर्ति रख सकते हैं।
मैंडरिन डक की यह छोटी-सी जोड़ी फेंगशुई का एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्यार, मधुरता और समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे आजमाकर देखें। छोटे-छोटे बदलाव अक्सर बड़े सुख लाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।