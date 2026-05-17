Feng Shui Tips: बेडरूम में रख दें फेंगशुई की ये मूर्ति, रिश्तों में बढ़ेगी प्यार और मधुरता, दूर होगी कड़वाहट

रिश्तों में प्यार और मधुरता बढ़ाने के लिए

अगर वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ रहे हैं, भावनात्मक दूरी महसूस हो रही है या रोमांस कम हो गया है, तो बेडरूम में मैंडरिन डक की जोड़ी की फोटो या मूर्ति रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और प्यार की सकारात्मक तरंगें बढ़ती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों के बीच की कड़वाहट धीरे-धीरे कम हो जाती है और रिश्ते में मिठास बढ़ती है।