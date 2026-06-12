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Feng Shui Tips: मनी मैग्नेट की तरह काम करता फेंगशुई का ये चमत्कारी पौधा, घर में ऐसे रखने से बढ़ जाती है सुख-समृद्धि

फेंगशुई में बैंबू प्लांट को धन, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह छोटा सा पौधा घर या ऑफिस में रखने से ना सिर्फ वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा मनी मैग्नेट की तरह काम करता है और घर में सुख-समृद्धि बढ़ाता है।

Navaneet RathaurJun 12, 2026 05:17 pm IST
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लकी बैंबू प्लांट

अगर आप भी अपने घर में खुशहाली और धन वृद्धि चाहते हैं, तो बैंबू प्लांट को सही तरीके से रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज हम आपको फेंगशुई के अनुसार, घर में लकी बैंबू प्लांट को रखने की सही विधि और नियमों के बारे में बताएंगे।

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बैंबू प्लांट के फेंगशुई लाभ

बैंबू प्लांट फेंगशुई में पांच तत्वों (लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी और धातु) का संतुलन बनाने में सहायक होता है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा (Chi) का प्रवाह बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते मधुर होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह पौधा तनाव कम करने और मानसिक शांति देने में भी बेहद प्रभावी है।

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पौधे को सही दिशा में रखें

फेंगशुई के अनुसार, बैंबू प्लांट को पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ होता है। इस दिशा में रखा पौधा परिवार के सदस्यों के रिश्तों में मिठास लाता है और आर्थिक उन्नति में मदद करता है। अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे में चार छोटे बैंबू प्लांट रखते हैं, तो उनकी एकाग्रता और बुद्धि दोनों बढ़ती है।

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लाफिंग बुद्धा के साथ बैंबू प्लांट

बैंबू प्लांट को लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के साथ रखने से प्रभाव और बढ़ जाता है। स्टडी टेबल या कार्य क्षेत्र में दोनों को साथ रखने से करियर में सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। लाफिंग बुद्धा की मुस्कान और बैंबू की ऊर्जा मिलकर घर में खुशियों का माहौल बनाती है।

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डाइनिंग टेबल पर बैंबू प्लांट

डाइनिंग टेबल के बीच में छोटा बैंबू प्लांट रखना फेंगशुई में बहुत शुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में सुख-समृद्धि आती है। भोजन करते समय इस पौधे की उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।

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रिश्तों में मिठास लाने के लिए

प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए बैंबू प्लांट को बेडरूम की दाईं तरफ की टेबल पर रखें। इससे पार्टनर के साथ रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ती है। फेंगशुई के अनुसार यह प्लेसमेंट दांपत्य जीवन को मजबूत और सुखमय बनाता है।

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लिविंग रूम में बैंबू प्लांट

लिविंग रूम में पूर्व या दक्षिण दिशा के कोने में बैंबू प्लांट रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे परिवार के सदस्यों का मानसिक तनाव कम होता है और घर का माहौल शांत एवं प्रसन्न रहता है। मेहमानों के आने पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

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किचन में बैंबू प्लांट कैसे रखें?

किचन में बैंबू प्लांट रखने से घर में धन और वैभव बढ़ता है। इसे कैबिनेट के ऊपर या पास वाली टेबल पर रख सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार, किचन में यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और परिवार की समृद्धि बढ़ाता है।

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चमत्कारी पौधा है बैंबू प्लांट

बैंबू प्लांट फेंगशुई का एक चमत्कारी पौधा है, जो घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। इसे सही दिशा और साफ-सुथरे तरीके से रखने से इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं। अगर आप भी अपने घर में खुशहाली और धन वृद्धि चाहते हैं, तो बैंबू प्लांट को आज ही शामिल करें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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