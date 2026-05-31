Feng Shui Tips: घर में Koi Fish की पेटिंग क्यों लगाते हैं? सही दिशा में टांगने से मिलेंगे 3 फायदे

पेंटिंग चुनते वक्त रखें ध्यान

जब भी आप कोई फिश वाली पेंटिंग खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि उसमें मछलियों का रंग सुंदर हो और वो तैरती हुई नजर आएं। फीकी या फिर उदास सी दिख रही पेंटिंग को घर में ना लगाएं। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।