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Feng Shui Tips: घर में Koi Fish की पेटिंग क्यों लगाते हैं? सही दिशा में टांगने से मिलेंगे 3 फायदे

Koi Fish Painting Benefits: फेंगशुई में कोई फिश पेंटिंग को पॉजिटिव एनर्जी और ग्रोथ के प्रतीक के रुप में देखते हैं। आइए जानते हैं कि इसे किस दिशा में और किस कमरे में लगाने से ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है?

Garima SinghMay 31, 2026 02:09 pm IST
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क्या होती है Koi Fish?

सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई फिश का मतलब क्या है? बता दें कि ये रंग-बिरंगी मछली होती है जिसे फेंगशुई में काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और इसकी मदद से सुख-समृद्धि घर में लाई जा सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर इसे कहां और कैसे लगाने से ज्यादा लाभ मिल सकता है?

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फेंगशुई में क्यों मानी जाती है खास?

फेंगशुई में कोई फिश को धैर्य और सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर पॉजिटिव तरीके से पुश करता है। साथ ही इस पेंटिंग की खास बात ये है कि अपनी ओर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है।

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पेंटिंग के लिए सही दिशा

फेंगशुई के अनुसार कोई फिश को हमेशा घर की उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना सही माना जाता है। मान्यता है कि इन दिशाओं में इस पेंटिंग को लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है।

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करियर में मिलती है ग्रोथ

फेंगशुई की मान्यता है इस पेंटिंग से करियर में ग्रोथ मिलती है। इस पेंटिंग को स्टडी रूम या फिर ऑफिस में लगाने से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही इसकी एनर्जी से मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलता है।

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दूर होंगी पैसों से जुड़ी दिक्कत

कोई फिश को सुख-समृद्धि और धन लाभ से भी जोड़कर देखाता जाता है। इसे घर और ऑफिस में लगाने से खूब तरक्की मिलती है। ऐसे में पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं।

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बढ़ती है परिवार में बॉन्डिंग

फेंगशुई के अनुसार कोई फिश वाली पेंटिंग को घर में लगाने से सबकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। आपसी समझ बढ़ती है और घर में शांति आती है। मान्यता है कि इसे लिविंग रूम में लगाना सबसे अच्छा होता है।

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पेंटिंग चुनते वक्त रखें ध्यान

जब भी आप कोई फिश वाली पेंटिंग खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि उसमें मछलियों का रंग सुंदर हो और वो तैरती हुई नजर आएं। फीकी या फिर उदास सी दिख रही पेंटिंग को घर में ना लगाएं। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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