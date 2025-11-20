Feng Shui Tips: घर में इन मूर्तियों को रखने से आती है सुख-शांति और समृद्धि, जानें सही दिशा

हाथी की मूर्ति

फेंगशुई में यह माना गया है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, इस मूर्ति को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। फेंगशुई के हिसाब से आप घर में लकड़ी, धातु या फिर क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। ये सभी मूर्तियां घर के लिए शुभ मानी गई हैं।