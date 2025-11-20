Hindustan Hindi News
Feng Shui Tips: घर में इन मूर्तियों को रखने से आती है सुख-शांति और समृद्धि, जानें सही दिशा

फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र हैं, जिसमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गयी हैं। घर की साज-सजावट के लिए अक्सर हम कई तरह की चीजें रख में रखते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि फेंगशुई के मुताबिक घर में किन मूर्तियों को रखना शुभ माना गया है।

Dheeraj PalThu, 20 Nov 2025 04:00 PM
हाथी की मूर्ति

फेंगशुई में यह माना गया है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, इस मूर्ति को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। फेंगशुई के हिसाब से आप घर में लकड़ी, धातु या फिर क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। ये सभी मूर्तियां घर के लिए शुभ मानी गई हैं।

लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना भी शुभ माना गया है। आप इसे घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रख सकते हैं।

कहां रखें बुद्धा की मूर्ति

इसके साथ ही लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बच्चों के स्टडी रूम और ड्रॉइंग रूम में रखना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है।

लाभ प्राप्त

फेंगशुई में बताया गया है कि आप अपने घर में कछुए की मूर्ति को रखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फेंगशुई में कछुए को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

उत्तर दिशा में रखें

ऐसे में यदि आप घर में कछुए की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

ध्यान रखें ये बात

फेंगशुई के अनुसार, घर में मूर्तियां रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्तियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वरना इससे आपको सकारात्मक की जगह नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

