Feng Shui Tips: घर में इन मूर्तियों को रखने से आती है सुख-शांति और समृद्धि, जानें सही दिशा

फेंगशुई में यह माना गया है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, इस मूर्ति को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। फेंगशुई के हिसाब से आप घर में लकड़ी, धातु या फिर क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। ये सभी मूर्तियां घर के लिए शुभ मानी गई हैं।
फेंगशुई के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना भी शुभ माना गया है। आप इसे घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रख सकते हैं।
इसके साथ ही लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बच्चों के स्टडी रूम और ड्रॉइंग रूम में रखना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है।
फेंगशुई में बताया गया है कि आप अपने घर में कछुए की मूर्ति को रखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फेंगशुई में कछुए को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
ऐसे में यदि आप घर में कछुए की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।
फेंगशुई के अनुसार, घर में मूर्तियां रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्तियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वरना इससे आपको सकारात्मक की जगह नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।