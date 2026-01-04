Feng Shui tips: आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए घर में रखें ये 5 फेंगशुई की चीजें

फेंगशुई के मुताबिक, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, तो इसका असर सीधे पैसे, सेहत और रिश्तों पर पड़ता है। फेंगशुई की मानें, तो कुछ खास चीजें घर में सही जगह पर रखने से आर्थिक संकट दूर होता है वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। चलिए जानते हैं कि फेंगशुई के मुताबिक घर में क्या रखना चाहिए।
फेंगशुई के मुताबिक घर में कछुआ रखना काफी शुभ होता है। यह लंबी उम्र, स्थिरता और धन का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह घर में चल रही रुकावटों को धीरे-धीरे खत्म करता है। इसे सही दिशा रखने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसे पानी से भरे कांच के जार में रखकर उत्तर दिशा में रखें।
लाफिंग बुद्धा सिर्फ देखने में प्यारे नहीं होते, उनकी मुस्कान को खुशहाली का मैग्नेट माना जाता है। खासकर वह मूर्ति, जिसमें बुद्धा के हाथ में धन की पोटली हो। इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने से धन से जुड़ी एनर्जी एक्टिव होती है। इसे घर में रखने से फंसे काम खुलते हैं और कमाई के नए रास्ते बनते हैं।
फेंगशुई के चीनी सिक्के समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें अक्सर लाल धागे में बांधकर मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है, ताकि घर में प्रवेश करते ही सकारात्मक ऊर्जा आए। अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो तीन सिक्कों को त्रिकोण में बांधकर अपने पर्स में रखें।
घर में लगी घंटियों या विंड चाइम्स की मधुर ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। इन्हें मुख्य दरवाजे या खिड़की के पास लगाना शुभ माना जाता हैष जब हवा चलती है और इनसे मधुर आवाज आती है, तो घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है।
इसके अलावा घर में खुशबूदार चीजें जैसे मोमबत्तियां, फूलदान व क्रिस्टल बॉल आद भी रख सकते हैं, जिससे माहौल में शांति बनी रहती है। इसके साथ ही फेंगशुई में माना गया है कि मनी प्लांट, जेड प्लांट और बैम्बू ट्री को घर में रखने से नकारात्मकता दूर होती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।