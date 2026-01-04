Feng Shui tips: आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए घर में रखें ये 5 फेंगशुई की चीजें

कछुआ

फेंगशुई के मुताबिक घर में कछुआ रखना काफी शुभ होता है। यह लंबी उम्र, स्थिरता और धन का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह घर में चल रही रुकावटों को धीरे-धीरे खत्म करता है। इसे सही दिशा रखने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसे पानी से भरे कांच के जार में रखकर उत्तर दिशा में रखें।