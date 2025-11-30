फेंगशुई टिप्स: ऑफिस डेस्क पर रखें ये 4 चीजें, खूब मिलेगी सफलता!

फेंगशुई ड्रैगन

फेंगशुई ड्रैगन शक्ति, साहस और सफलता का प्रतीक है। इसे ऑफिस में पूर्व दिशा में रखने से व्यवसाय में नई ऊंचाइयां मिलती हैं और प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होती है। ड्रैगन की मूर्ति को डेस्क पर रखें, लेकिन इसे बहुत ऊंचा न रखें। इसका मुंह कार्यस्थल की ओर होना चाहिए। इससे ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत बनाता है।