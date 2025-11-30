Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणफेंगशुई टिप्स: ऑफिस डेस्क पर रखें ये 4 चीजें, खूब मिलेगी सफलता!

फेंगशुई टिप्स: ऑफिस डेस्क पर रखें ये 4 चीजें, खूब मिलेगी सफलता!

जिस तरह भारत में वास्तु शास्त्र है, वैसे ही चीन में फेंगशुई है। यह एक प्राचीन चीनी दर्शन है जो आपके घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाने पर केंद्रित है। माना जाता है कि यदि ऑफिस में फेंगशुई के मुताबिक चीजें रखी हों, तो करियर में ज्यादा सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है।

Dheeraj PalSun, 30 Nov 2025 12:52 PM
1/8

ऑफिस डेस्क फेंगशुई टिप्स

फेंगशुई के कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें अगर ऑफिस डेस्क पर सही जगह रखा जाए, तो करियर ग्रोथ के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। जानिए कौन-सी तीन चीजें आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं।

2/8

लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा को खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। इसे ऑफिस डेस्क पर रखने से तनाव कम होता है और बिज़नेस या करियर में तरक्की के मौके बढ़ते हैं। ध्यान रखें कि इसे हमेशा एग्जिट गेट की ओर मुख करके ही रखें।

3/8

मनी प्लांट

वास्तु के मुताबिक मनी प्लांट सिर्फ घर ही नहीं, ऑफिस डेस्क के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को सोखकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है। सही दिशा में रखने से करियर में नए अवसर और वेतन वृद्धि की संभावना भी बढ़ सकती है।

4/8

फेंगशुई ड्रैगन

फेंगशुई ड्रैगन शक्ति, साहस और सफलता का प्रतीक है। इसे ऑफिस में पूर्व दिशा में रखने से व्यवसाय में नई ऊंचाइयां मिलती हैं और प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होती है। ड्रैगन की मूर्ति को डेस्क पर रखें, लेकिन इसे बहुत ऊंचा न रखें। इसका मुंह कार्यस्थल की ओर होना चाहिए। इससे ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत बनाता है।

5/8

3 टांगों वाला मेंढक

तीन टांग वाला मेंढक धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे ऑफिस में रखने से फाइनेंशियल मामलों में सुधार होता है और आपको समय पर तरक्की मिलती रहती है।

6/8

फेंगशुई मेंढक का महत्व

फेंगशुई में यह मान्यता है कि यह मेंढक धन को आकर्षित करता है और उसे बनाए रखता है। इसे ऑफिस में रखें और देखें कि कैसे आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होता है।

7/8

अन्य खास बातें

फेंगशुई के मुताबिक ऑफिस में अव्यवस्था न सिर्फ मानसिक तनाव का कारण बनती है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। अपने कार्यक्षेत्र को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips