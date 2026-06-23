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Feng Shui Tips: घर या ऑफिस में रख दें फेंगशुई की ये खास मूर्ति, होगा धन लाभ और खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

फेंगशुई में गाय को समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय वास्तु शास्त्र की तरह चीनी फेंगशुई में भी गाय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। घर या ऑफिस में गाय की सही मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मन की अशांति दूर होती है।

Navaneet RathaurJun 23, 2026 07:59 pm IST
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फेंगशुई गाय

फेंगशुई के अनुसार, गाय का प्रतीक ना सिर्फ धन आकर्षित करता है, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि भी लाता है। अगर आपके घर या ऑफिस में तरक्की रुकी हुई है, आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं या मन अशांत रहता है, तो फेंगशुई की गाय की मूर्ति रखना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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फेंगशुई में गाय का महत्व

फेंगशुई के अनुसार, गाय धैर्य, प्रजनन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक प्रवाह बढ़ता है। गाय की मूर्ति ना सिर्फ धन लाभ देती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ाती है। सही जगह पर रखी गाय की मूर्ति पूरे घर का माहौल बदल सकती है।

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बछड़े को दूध पिलाती गाय

बैडरूम में बछड़े को दूध पिलाती गाय की मूर्ति रखने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। फेंगशुई विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतीक स्वस्थ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति में मदद करता है। मूर्ति को ऐसे स्थान पर रखें, जहां हर किसी की नजर आसानी से पड़ सके। इससे परिवार में खुशियां बढ़ती हैं और संतान सुख में वृद्धि होती है।

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सिक्कों पर बैठी गाय

सिक्कों के ढेर पर बैठी गाय की मूर्ति धन और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऑफिस या दुकान में रखने पर व्यापार में तरक्की मिलती है। यह मूर्ति ना सिर्फ धन आकर्षित करती है, बल्कि दुर्भाग्य को भी दूर करती है। नियमित रूप से इसकी सफाई करें, तो प्रभाव और बढ़ जाता है।

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कामधेनु गाय का प्रतीक

कामधेनु गाय की मूर्ति मानसिक शांति और संकटों से मुक्ति दिलाती है। जब जीवन में हताशा और निराशा छा जाए, तो इस प्रतीक को घर या कार्यालय में रखें। यह मूर्ति व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। कठिन समय में भी यह डटकर खड़े रहने की प्रेरणा प्रदान करती है।

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गाय की मूर्ति रखने की सही दिशा

फेंगशुई में गाय की मूर्ति दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ होता है। इस दिशा में रखने से धन और समृद्धि दोनों बढ़ते हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से मानसिक शांति मिलती है। कभी भी दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में गाय की मूर्ति ना रखें, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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ऑफिस या दुकान में गाय का प्रतीक

कार्यस्थल पर सिक्कों वाली गाय रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। यह मूर्ति ग्राहकों को आकर्षित करती है और नई डील्स लाती है। ऑफिस टेबल पर छोटी गाय की मूर्ति रखने से एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। रोजाना इस मूर्ति को साफ रखें और सकारात्मक भाव रखें।

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गाय से मिलने वाले लाभ

घर में गाय का प्रतीक रखने से सुख-शांति, धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार होता है। परिवार के सदस्यों के बीच कलह कम होती है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। यह मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक वातावरण बनाती है। लंबे समय तक सही जगह पर रखी गाय की मूर्ति पूरे घर का भाग्य बदल सकती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

गाय की मूर्ति हमेशा साफ-सुथरी रखें। टूटी या गंदी मूर्ति ना रखें। इसे कभी भी फर्श पर सीधे ना रखें, हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें। मूर्ति को नियमित रूप से धोकर साफ करें और उसके सामने दीपक जलाएं। सही दिशा और श्रद्धा के साथ रखी गई मूर्ति ही पूर्ण फल देती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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