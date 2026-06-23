Feng Shui Tips: घर या ऑफिस में रख दें फेंगशुई की ये खास मूर्ति, होगा धन लाभ और खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

इन बातों का रखें ध्यान

गाय की मूर्ति हमेशा साफ-सुथरी रखें। टूटी या गंदी मूर्ति ना रखें। इसे कभी भी फर्श पर सीधे ना रखें, हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें। मूर्ति को नियमित रूप से धोकर साफ करें और उसके सामने दीपक जलाएं। सही दिशा और श्रद्धा के साथ रखी गई मूर्ति ही पूर्ण फल देती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।