Fengshui Tips: घर में विंड चाइम लगा रहे हैं, तो नोट कर लें ये जरूरी नियम

यहां लगाएं विंड चाइम

हालांकि, फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम्स लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। खासकर घर या ऑफिस में इसे लगाते समय सही दिशा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि विंड चाइम्स गलत दिशा में लगाए जाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए दिशा का ध्यान रखते हुए ही इन्हें लगाना चाहिए।