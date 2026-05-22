Feng Shui Tips: घर-गाड़ी को बुरी नजर से बचाता है ईविल आई, जानिए इसे उपयोग करने का सही तरीका

ईविल आई क्या है?

ईविल आई नीले रंग के गोलाकार कांच की वस्तु होती है, जिसमें बीच में आंख जैसा पैटर्न बना होता है। यह आंख सफेद और काले रंग की पुतली के साथ दिखती है। फेंगशुई में इसे बुरी नजर का सामना करने और वापस लौटाने वाला प्रतीक माना जाता है। इसका नीला रंग शांति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि बीच की आंख नकारात्मक दृष्टि को रोकने का काम करती है।