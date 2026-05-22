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Feng Shui Tips: घर-गाड़ी को बुरी नजर से बचाता है ईविल आई, जानिए इसे उपयोग करने का सही तरीका

आजकल नजर दोष या बुरी नजर से बचाव के लिए लोग पारंपरिक उपायों के साथ-साथ फेंगशुई के ईविल आई (Evil Eye) का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फेंगशुई प्राचीन चीनी वास्तु पद्धति है, जो घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा (ची) का संचार करती है।

Navaneet RathaurMay 22, 2026 04:18 pm IST
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ईविल आई

ईविल आई नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर भगाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। यह नीले रंग का गोलाकार कांच का टुकड़ा है, जिसमें आंख जैसा पैटर्न बना होता है। आइए जानते हैं कि ईविल आई क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग करना चाहिए।

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ईविल आई क्या है?

ईविल आई नीले रंग के गोलाकार कांच की वस्तु होती है, जिसमें बीच में आंख जैसा पैटर्न बना होता है। यह आंख सफेद और काले रंग की पुतली के साथ दिखती है। फेंगशुई में इसे बुरी नजर का सामना करने और वापस लौटाने वाला प्रतीक माना जाता है। इसका नीला रंग शांति और सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि बीच की आंख नकारात्मक दृष्टि को रोकने का काम करती है।

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ईविल आई का महत्व

ईविल आई सिर्फ एक सजावटी आइटम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फेंगशुई के अनुसार, यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे घर से दूर रखता है। जो लोग लगातार ईर्ष्या, आलोचना या बुरी नजर का शिकार होते हैं, उनके लिए भी ईविल आई बहुत उपयोगी साबित होती है।

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ईविल आई लगाने के फायदे

ईविल आई लगाने से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। इससे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा होती है, खासकर छोटे बच्चों की। घर में शांति रहती है और परिवार में प्यार बढ़ता है। व्यापार में बाधाएं कम होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है और घर में शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इसे गाड़ी में लगाने से एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहता है।

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घर में ईविल आई लगाने का सही तरीका

ईविल आई को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या बाहर की दीवार पर लगाना चाहिए। इसे दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। लिविंग रूम में वॉल हैंगिंग के रूप में भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि यह सीधे प्रवेश द्वार की ओर हो, ताकि आने वाली बुरी ऊर्जा को रोक सके।

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गाड़ी और ऑफिस में इसका उपयोग

गाड़ी में ईविल आई को आप रियर व्यू मिरर या डैशबोर्ड पर रख सकते हैं। इससे यात्रा सुरक्षित रहती है और बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑफिस में डेस्क पर रखने से काम में बाधाएं कम होती हैं और सहकर्मियों की ईर्ष्या का असर नहीं होता है।

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बच्चों और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए

छोटे बच्चों को ईविल आई ताबीज के रूप में पहनाया जा सकता है। इससे उनकी सुरक्षा बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। महिलाएं और पुरुष इसे पर्स, ब्रेसलेट या नेकलेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे व्यक्तिगत स्तर पर नकारात्मकता दूर रहती है।

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ईविल आई लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

ईविल आई हमेशा साफ और चमकदार रखें। समय-समय पर साफ पानी से धोकर इसे नया जैसा बनाएं। अगर यह टूट जाए या फट जाए, तो तुरंत बदल दें। टूटा ईविल आई नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है।

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नजर दोष से मिलेगी राहत

ईविल आई फेंगशुई का एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है। यदि आपको बार-बार नजर दोष या नकारात्मकता महसूस होती है, तो ईविल आई का उपयोग करके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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