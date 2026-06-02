Feng Shui Tips: आईना बना सकता है आपको मालामाल! फेंगशुई के अनुसार जानिए इसे रखने की सही दिशा

ईशान कोण में आईना लगाने का महत्व

फेंगशुई के अनुसार घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में आईना लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिशा में आईना लगाने से ज्ञान, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में अस्थिरता है या आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो ईशान कोण की दीवार पर एक साफ और बड़ा आईना लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और किस्मत चमकने लगती है।