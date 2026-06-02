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Feng Shui Tips: आईना बना सकता है आपको मालामाल! फेंगशुई के अनुसार जानिए इसे रखने की सही दिशा

फेंगशुई चीनी वास्तु शास्त्र है, जो घर की ऊर्जा को संतुलित करने पर जोर देता है। इसमें आईने यानी दर्पण को बहुत शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। सही जगह पर लगा आईना ना सिर्फ कमरे को बड़ा और उजला दिखाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और किस्मत को चमका सकता है।

Navaneet RathaurJun 02, 2026 12:48 pm IST
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फेंगशुई के अनुसार आईना

अगर आईना गलत जगह पर लगा हो, तो इसका उल्टा असर हो सकता है। फेंगशुई के अनुसार, अगर आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, धन हानि हो रही है या तरक्की रुकी हुई है, तो आईने की दिशा और जगह बदलकर आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

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फेंगशुई के अनुसार आईना

अगर आईना गलत जगह पर लगा हो, तो इसका उल्टा असर हो सकता है। फेंगशुई के अनुसार, अगर आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, धन हानि हो रही है या तरक्की रुकी हुई है, तो आईने की दिशा और जगह बदलकर आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

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ईशान कोण में आईना लगाने का महत्व

फेंगशुई के अनुसार घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में आईना लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिशा में आईना लगाने से ज्ञान, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में अस्थिरता है या आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो ईशान कोण की दीवार पर एक साफ और बड़ा आईना लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और किस्मत चमकने लगती है।

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बिजनेस या दुकान में आईने के नियम

दुकान या ऑफिस में छत पर कभी भी आईना ना लगाएं, इससे व्यापार में अस्थिरता आ सकती है। दुकान में ईशान कोण में भी आईना लगाना ठीक नहीं है। दुकान के मुख्य द्वार के सामने या ऐसी जगह आईना लगाएं, जहां से प्रवेश द्वार का प्रतिबिंब दिखाई दे। इससे नए ग्राहक और अवसर आकर्षित होते हैं।

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घर में किन जगहों पर ना लगाएं आईना?

घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने आईना ना लगाएं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। बेडरूम में बिस्तर का प्रतिबिंब दिखने वाला आईना ना लगाएं, इससे नींद खराब होती है और वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। रसोईघर में आईना लगाने से भी परिवार में कलह बढ़ सकती है।

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आईना लगाते समय बरतें ये सावधानियां

आईना हमेशा साफ और चमकदार रखें। टूटा या धुंधला आईना नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। आईना लगाते समय यह ध्यान रखें कि वह अंदर की तरफ शुभ दिशाओं (उत्तर या पूर्व) की ओर और बाहर की तरफ अशुभ दिशाओं की ओर देखे। शीशे की तरह चमकने वाले ग्रेनाइट या फर्श को ईशान कोण में ना छोड़ें, उसे कारपेट या कपड़े से ढक दें।

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आईने से किस्मत सुधारने के आसान उपाय

घर के मुख्य द्वार के बगल में छोटा आईना लगाएं, लेकिन सीधे सामने नहीं। डाइनिंग टेबल के पास आईना लगाकर खाने की ऊर्जा को दोगुना करें। ऑफिस की उत्तर दीवार पर आईना लगाकर करियर ग्रोथ बढ़ाएं। हर सप्ताह आईने को साफ पानी और सिरके से साफ करें।

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आईने से बढ़ेगी घर में पॉजिटिविटी

आईना फेंगशुई का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर इसे सही दिशा और जगह पर लगाया जाए, तो यह ना सिर्फ घर की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि भी बढ़ाता है। गलत जगह पर लगाया गया आईना उल्टा असर कर सकता है। इसलिए अपने घर या ऑफिस में आईने की जगह दोबारा जांच लें।

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जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

आईने से जुड़े इन आसान फेंगशुई टिप्स को अपनाकर आप अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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