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Feng Shui Tips: घर में कहां टांग सकते हैं नजरबट्टू? जानिए सही दिशा, भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां

Nazarbattu Feng Shui Benefits: फेंगशुई में नजरबट्टू को काफी महत्व दिया जाता है। अगर सही तरीके से इसे ना लगाया जाए तो ये घर में नेगेटिविटी बढ़ा सकता है। नियम के हिसाब से इसे रखा जाए तो ये खूब फायदे देगा। 

Garima SinghJun 03, 2026 10:41 am IST
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नजरबट्टू लगाने का सही तरीका

फेंग शुई में नजरबट्टू को किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि ये घर में आने वाली हर एक बुरी नजर और नेगेटिव वाइब को दूर रखने में मदद करता है। सही जगह पर लगाया गया नजरबट्टू घर में खुशियां लेकर आता है। आइए जानते हैं कि घर के किन-किन कोनों में इसे लगाना सही माना जाता है? साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी कुछ कॉमन गलतियों के बारे में।

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मुख्य दरवाजे पर लगाएं नजरबट्टू

वास्तु की तरह ही फेंगशुई में भी मुख्य द्वार को काफी महत्व दिया जाता है। अगर आप यहां पर नजरबट्टू लगाएंगे तो इससे बाहर से आने वाले बेकार एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही इस उपाय से बुरी नजर से भी बचा जा सकता है।

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लिविंग रूम में नजरबट्टू लगाना है शुभ

घर के लिविंग एरिया में नजरबट्टू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इस जगह पर ही लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नजरबट्टू को यहां लगाने से घर की एनर्जी का सही बैलेंस बना रहता है। साथ ही इससे पूरे घर में अच्छी ऊर्जा आती है।

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बालकनी-खिड़की है परफेक्ट जगह

अगर आप घर में नजरबट्टू लगाना चाहते हैं तो इसके लिए घर की खिड़की या फिर बालकनी वाला एरिया सबसे परफेक्ट होगा। ऐसा करने से बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आएगी। ऐसे में घर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा।

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बेडरूम में ना लगाएं नजरबट्टू

फेंगशुई के नियम के हिसाब से बेडरूम में नजरबट्टू लगाना सही नहीं है। इससे एनर्जी का बैलेंस बिगड़ता है। नजरबट्टू को कभी भी सोने वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए।

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टूटा नजरबट्टू ना लगाएं

कई बार ऐसा होता है कि लोग सालों साल तक एक ही नजरबट्टू को घर में लगाए रखते हैं। वास्तु हो या फिर फेंगशुई हर जगह टूटी हुई चीजों को नेगेटिव एनर्जी से ही जोड़कर देखते हैं। ऐसे में समय-समय पर देखते रहने की जरूरत है कि कहीं नजरबट्टू टूट ना गया हो।

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गलत दिशा में ना लगाएं नजरबट्टू

फेंगशुई के नियम के हिसाब से नजरबट्टू को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से वो नजर आए। हमेशा इसे ऊंचाई पर ही टांगे। उत्तर-पूर्व दिशा में इसे लगाना शुभ होगा। कोशिश करें कि आसपास की जगह साफ-सुथरी हो। माना जाता है कि सही जगह और साफ-सफाई के साथ लगाया गया नजरबट्टू ज्यादा शुभ होता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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