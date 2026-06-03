Feng Shui Tips: घर में कहां टांग सकते हैं नजरबट्टू? जानिए सही दिशा, भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां

गलत दिशा में ना लगाएं नजरबट्टू

फेंगशुई के नियम के हिसाब से नजरबट्टू को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से वो नजर आए। हमेशा इसे ऊंचाई पर ही टांगे। उत्तर-पूर्व दिशा में इसे लगाना शुभ होगा। कोशिश करें कि आसपास की जगह साफ-सुथरी हो। माना जाता है कि सही जगह और साफ-सफाई के साथ लगाया गया नजरबट्टू ज्यादा शुभ होता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)