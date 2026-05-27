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Feng Shui Tips: घर की इन 5 जगहों पर शीशा लगाना माना जाता है अशुभ, जानें सही तरीका

Mirror Fengshui Tips: घर की 5 जगहों पर शीशा भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। गलत जगह लगा शीशा सिर्फ और सिर्फ परेशानी बढ़ाता है। जानें सही नियम। 

Garima SinghMay 27, 2026 02:54 pm IST
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घर में इन जगहों पर ना लगाएं शीशा

घर में लगा हुआ शीशा ना सिर्फ हमारे काम आता है बल्कि ये जगह की खूबसूरती भी बढ़ा देता है। हालांकि गलत जगह पर लगा हुआ शीशा सुख-शांति और पॉजिटिविटी को छीन सकता है। ऐसे में फेंगशुई के नियम के हिसाब से समझते हैं कि आखिर किन 5 जगहों पर शीशा लगाने से बचना चाहिए।

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बेड के सामने ना हो शीशा

फेंगशुई के अनुसार बेड के एकदम ठीक सामने शीशा लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। बता दें कि ये तरीका गलत है और इसका जिक्र वास्तु शास्त्र में भी होता है। माना जाता है कि इससे मन बैचेन रहता है और एनर्जी भी खराब होती है।

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किचन के सामने ना हो शीशा

वास्तु की तरह ही फेंगशुई में भी किचन के सामने शीशा लगाना गलत माना जाता है। फेंगशुई के हिसाब से इससे घर की एनर्जी का सही बैलेंस बिगड़ता है। साथ ही इस गलती की वजह से घर में तनाव की स्थिति बनने के चांस बढ़ जाते हैं।

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सीढ़ियों के सामने ना हो शीशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी किसी भी सीढ़ी के सामने शीशा लगाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे बैचनी बढ़ने लगती है और घर का माहौल भी अस्त-व्यस्त होता है।

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बाथरूम के सामने ना हो शीशा

कोशिश करनी चाहिए कि बाथरूम के ठीक सामने कोई शीशा ना हो। फेंगशुई में माना जाता है कि इससे घर की पॉजिटिविटी खत्म होने लगती है और जिंदगी में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं।

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घर से हटा दें टूटा हुआ शीशा

फेंगशुई के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। अगर कोई ऐसा शीशा घर में है तो उसे जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मान्यता है कि गलती से भी इसमें खुद को देखना दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा है।

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मुख्य द्वार के पास ना हो शीशा

फेंगशुई में मुख्य द्वार को काफी महत्व दिया जाता है। नियम के हिसाब से मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी शीशे से टकराकर वापस चली जाती है। ऐसे में अगर शीशा लगाना भी है तो ऐसे लगाएं कि उसमें मुख्य द्वार के सामने वाला हिस्सा ना दिखे।

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यहां लगाएं शीशा

फेंगशुई के अनुसार घर में कुछ जगहों पर शीशा सही तरीके से लगाने पर काफी फायदा मिल सकता है। डाइनिंग रूम में शीशा लगाना शुभ माना जाता है। आप ऐसी खिड़की के पास भी शीशा लगा सकते हैं जहां पर अच्छी रोशनी आती है। इससे एनर्जी भी अच्छी आएगी और घर भी खुला-खुला सा लगेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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