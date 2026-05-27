Feng Shui Tips: घर की इन 5 जगहों पर शीशा लगाना माना जाता है अशुभ, जानें सही तरीका

यहां लगाएं शीशा

फेंगशुई के अनुसार घर में कुछ जगहों पर शीशा सही तरीके से लगाने पर काफी फायदा मिल सकता है। डाइनिंग रूम में शीशा लगाना शुभ माना जाता है। आप ऐसी खिड़की के पास भी शीशा लगा सकते हैं जहां पर अच्छी रोशनी आती है। इससे एनर्जी भी अच्छी आएगी और घर भी खुला-खुला सा लगेगा। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।