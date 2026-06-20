Feng Shui Tips: घर के इस दिशा में वाटर फाउंटेन रखने से खींचा चला आएगा पैसा

फाउंटेन का रखरखाव

फाउंटेन को हमेशा साफ रखें। हर हफ्ते पानी बदलें और मशीन की सफाई करें। अगर फाउंटेन में पौधे लगे हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। स्वच्छ और सुंदर फाउंटेन ही पूरे घर में अच्छी ऊर्जा फैलाता है। नियमित रखरखाव से इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।