Feng Shui Tips: घर के इस दिशा में वाटर फाउंटेन रखने से खींचा चला आएगा पैसा

फेंगशुई में पानी को जीवन शक्ति और धन का प्रतीक समझा जाता है। बहता हुआ पानी सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर खींचता है। जब पानी निरंतर बहता रहता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और नई संभावनाओं को आमंत्रित करता है। इसलिए फाउंटेन को घर में लगाना एक शक्तिशाली वास्तु उपाय माना जाता है।
वाटर फाउंटेन घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ वातावरण को शुद्ध भी करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है, परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर में फाउंटेन लगाने से सकारात्मक बदलाव आते हैं और कमाई के अवसर खुद-ब-खुद बढ़ने लगते हैं।
फेंगशुई के अनुसार, फाउंटेन को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में रखना सबसे शुभ होता है। उत्तर दिशा धन और करियर से जुड़ी होती है, जबकि ईशान कोण ज्ञान और समृद्धि का कोना माना जाता है। इन दोनों दिशाओं में फाउंटेन रखने से धन प्रवाह बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर फाउंटेन लगाना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह द्वार जीवन में आने वाले अवसरों का मुख्य रास्ता होता है। फाउंटेन यहां रखने से सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। ध्यान रखें कि पानी का बहाव घर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। इससे धन और खुशहाली घर में बनी रहती है।
फाउंटेन का पानी हमेशा अंदर की ओर बहना चाहिए। अगर पानी बाहर की ओर बह रहा है तो यह धन की हानि का संकेत माना जाता है। पानी का प्रवाह घर की ओर होना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा अंदर आए और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। बंद या रुका हुआ फाउंटेन कभी ना रखें, क्योंकि रुका पानी नकारात्मकता बढ़ाता है।
फाउंटेन साफ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर पानी रुक जाए या फाउंटेन खराब हो जाए, तो तुरंत ठीक करवाएं। फाउंटेन को कभी भी बेडरूम या किचन के पास ना रखें। इसे हमेशा लिविंग एरिया या मुख्य द्वार के पास रखना बेहतर होता है। नियमित रूप से पानी बदलते रहें ताकि उसमें गंदगी ना जमा हो।
अगर घर में फाउंटेन रखने की जगह ना हो, तो आप फाउंटेन की अच्छी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं। फेंगशुई में पानी की तस्वीर भी उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। तस्वीर में पानी का बहाव अंदर की ओर होना चाहिए। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है।
फाउंटेन को हमेशा साफ रखें। हर हफ्ते पानी बदलें और मशीन की सफाई करें। अगर फाउंटेन में पौधे लगे हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। स्वच्छ और सुंदर फाउंटेन ही पूरे घर में अच्छी ऊर्जा फैलाता है। नियमित रखरखाव से इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।