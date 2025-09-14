Feng Shui Tips Benefits and rules of keeping a Feng Shui frog in the house Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई मेंढक रखने के फायदे व नियम
Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई मेंढक रखने के फायदे व नियम

Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई मेंढक रखने के फायदे व नियम

फेंगशुई में भी सफलता और आर्थिक उन्नति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इसमें पशु-पक्षियों को शुभता एवं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि फेंगशुई के आइटम अपने घर या काम करने वाली जगह पर रखने से शुभ परिणाम मिलता है। इन्हीं आइटम में से एक है फेंगशुई मेंढक।

Dheeraj PalSun, 14 Sep 2025 07:15 AM
फेंगशुई मेंढक

फेंगशुई मेंढक, जिसे मनी फ्रॉग भी कहते हैं, धन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में फेंगशुई मेंढक रखना बहुत शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मेंढक सकारात्मक शक्ति के प्रतीक होते हैं। चलिए जानते हैं इसे रखने के नियम और फायदे क्या-क्या हैं।

3 टांगों वाला मेंढक

फेंगशुई में तीन टांगों वाला मेंढक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इसे रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। यह मेंढक अपने मुंह में सिक्के दबाए रहता है।

कहां रखें

फेंगशुई मेंढक को मुख्य द्वार के पास या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। मेंढक के मुंह में सिक्का होना चाहिए और उसका सिर घर की ओर होना चाहिए।

कहां रखें और कहां नहीं

मान्यतानुसार फेंगशुई मेंढक को हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए। इसे घर के मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। इसे भूलकर भी किचन या शौचालय के अंदर ना रखें। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य बढ़ता है।

चमकती है किस्मत

फेंगशुई के अनुसार मेंढक घर में रखने से किस्मत चमकती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा घर के सदस्यों का भाग्य खुलता है। यह सभी तरह के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है।

कार्यस्थल पर रखें मेंढक

अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हैं तो अपने कार्यस्थल पर मेंढक जरूर रखें। इससे आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। साथ ही तरक्की दिलाता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

