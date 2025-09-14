Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई मेंढक रखने के फायदे व नियम

फेंगशुई मेंढक

फेंगशुई मेंढक, जिसे मनी फ्रॉग भी कहते हैं, धन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में फेंगशुई मेंढक रखना बहुत शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मेंढक सकारात्मक शक्ति के प्रतीक होते हैं। चलिए जानते हैं इसे रखने के नियम और फायदे क्या-क्या हैं।