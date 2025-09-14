Feng Shui Tips: घर में फेंगशुई मेंढक रखने के फायदे व नियम

फेंगशुई मेंढक, जिसे मनी फ्रॉग भी कहते हैं, धन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में फेंगशुई मेंढक रखना बहुत शुभ माना जाता है। फेंगशुई के मेंढक सकारात्मक शक्ति के प्रतीक होते हैं। चलिए जानते हैं इसे रखने के नियम और फायदे क्या-क्या हैं।
फेंगशुई में तीन टांगों वाला मेंढक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इसे रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। यह मेंढक अपने मुंह में सिक्के दबाए रहता है।
फेंगशुई मेंढक को मुख्य द्वार के पास या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। मेंढक के मुंह में सिक्का होना चाहिए और उसका सिर घर की ओर होना चाहिए।
मान्यतानुसार फेंगशुई मेंढक को हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए। इसे घर के मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। इसे भूलकर भी किचन या शौचालय के अंदर ना रखें। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य बढ़ता है।
फेंगशुई के अनुसार मेंढक घर में रखने से किस्मत चमकती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा घर के सदस्यों का भाग्य खुलता है। यह सभी तरह के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है।
अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हैं तो अपने कार्यस्थल पर मेंढक जरूर रखें। इससे आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। साथ ही तरक्की दिलाता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।