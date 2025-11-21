Feng Shui Tips: बेडरूम में ना रखें ये चीजें, वरना झेलनी पड़ सकती है ये समस्या

बेडरूम में क्या ना रखें?

फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और परिवार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बेडरूम ही वह जगह है, जहां दिनभर की थकान दूर होती है और सुकून भरी नींद मिलती है। चलिए जानते हैं कि फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए।