Feng Shui Tips: बेडरूम में ना रखें ये चीजें, वरना झेलनी पड़ सकती है ये समस्या

फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और परिवार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बेडरूम ही वह जगह है, जहां दिनभर की थकान दूर होती है और सुकून भरी नींद मिलती है। चलिए जानते हैं कि फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए।
फेंगशुई के मुताबिक सिंगल लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में लैपटॉप नहीं रखना चाहिए। बेडरूम की दीवारों पर डार्क कलर करवाने से तनाव और गुस्सा बढ़ता है। यह नींद को भी प्रभावित कर सकता है।
फेंगशुई के अनुसार बेड के नीचे सामान रखने से जीवन में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। इसके अलावा बेड को इस तरह न रखें कि सामने का दरवाजा सीधे खुलता हो। इसे अशुभ माना जाता है।
वास्तु और फेंगशुई दोनों में पूजा घर का विशेष महत्व होता है। साथ ही पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है, इसलिए इसे बेडरूम से अलग रखना चाहिए।
फेंगशुई के मुताबिक फाउंटेन या एक्वेरियम जैसी चीजें बेडरूम में रखने से धन हानि और रिश्तों में तनाव की संभावना बढ़ जाती है।
बेडरूम में चाकू, छुरी या कैंची नहीं रखना चाहिए। अगर रखनी ही पड़े तो फिर किसी अलमारी या ड्राअर में ही रखें। बेडरूम में झाड़ू भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।
बेडरूम में जूते-चप्पल रखने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और सोच धीरे-धीरे नेगेटिव हो जाती है। ऐसे में फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।