Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणFeng Shui Tips: बेडरूम में ना रखें ये चीजें, वरना झेलनी पड़ सकती है ये समस्या

Feng Shui Tips: बेडरूम में ना रखें ये चीजें, वरना झेलनी पड़ सकती है ये समस्या

Feng Shui Tips: फेंगशुई मूल रूप से चीन का वास्तु शास्त्र है। फेंगशुई एक चाइनीज शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वायु और जल। इसमें बताए गए टिप्स अपना कर घर के वास्तु दोषों को आसानी से दूर कर सकते हैं। फेंगशुई में बेडरूम को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं।

Dheeraj PalFri, 21 Nov 2025 05:11 PM
1/8

बेडरूम में क्या ना रखें?

फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखने से नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और परिवार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बेडरूम ही वह जगह है, जहां दिनभर की थकान दूर होती है और सुकून भरी नींद मिलती है। चलिए जानते हैं कि फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए।

2/8

लैपटॉप ना रखें

फेंगशुई के मुताबिक सिंगल लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में लैपटॉप नहीं रखना चाहिए। बेडरूम की दीवारों पर डार्क कलर करवाने से तनाव और गुस्सा बढ़ता है। यह नींद को भी प्रभावित कर सकता है।

3/8

बेड के नीचे ना रखें ये चीजें

फेंगशुई के अनुसार बेड के नीचे सामान रखने से जीवन में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। इसके अलावा बेड को इस तरह न रखें कि सामने का दरवाजा सीधे खुलता हो। इसे अशुभ माना जाता है।

4/8

पूजा घर ना रखें

वास्तु और फेंगशुई दोनों में पूजा घर का विशेष महत्व होता है। साथ ही पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है, इसलिए इसे बेडरूम से अलग रखना चाहिए।

5/8

बेडरूम में ना रखें एक्वेरियम

फेंगशुई के मुताबिक फाउंटेन या एक्वेरियम जैसी चीजें बेडरूम में रखने से धन हानि और रिश्तों में तनाव की संभावना बढ़ जाती है।

6/8

बेडरूम में नहीं रखें ये चीजें

बेडरूम में चाकू, छुरी या कैंची नहीं रखना चाहिए। अगर रखनी ही पड़े तो फिर किसी अलमारी या ड्राअर में ही रखें। बेडरूम में झाड़ू भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

7/8

जूता-चप्पल

बेडरूम में जूते-चप्पल रखने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और सोच धीरे-धीरे नेगेटिव हो जाती है। ऐसे में फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

