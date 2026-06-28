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Feng Shui Tips: गलती से भी किसी को गिफ्ट ना करें ये 7 चीजें, छीन जाएगी आपके जीवन की खुशहाली

फेंगशुई के अनुसार, हर वस्तु में एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है। जब हम किसी प्रियजन को गिफ्ट देते हैं, तो सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा भी साथ चली जाती है। अगर गलत चीज गिफ्ट की जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा देने वाले और लेने वाले दोनों के जीवन में परेशानी पैदा कर सकती है।

Navaneet RathaurJun 28, 2026 09:59 pm IST
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फेंगशुई के अनुसार गिफ्ट

कई बार अच्छे इरादे के बावजूद भी अनजाने में दी गई कुछ चीजें रिश्तों में दरार डाल देती हैं और किस्मत पर बुरा असर डालती हैं। फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार कुछ वस्तुओं को गिफ्ट करने से पूरी तरह बचना चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

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नुकीली चीजें गिफ्ट में देने से बचें

चाकू, कैंची, तलवार या कोई भी नुकीली वस्तु गिफ्ट में कभी ना दें। फेंगशुई में इन चीजों को रिश्तों को काटने वाला प्रतीक माना जाता है। ऐसा गिफ्ट देने से दोनों पक्षों के बीच अनजाने में दूरियां बढ़ने लगती हैं और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। भले ही ये चीजें महंगी और उपयोगी हों, लेकिन इनका ऊर्जात्मक प्रभाव बहुत नकारात्मक होता है।

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रूमाल गिफ्ट में ना दें

रूमाल को फेंगशुई में आंसू, विदाई और उदासी का प्रतीक माना जाता है। किसी को रूमाल गिफ्ट करना अनजाने में यह संदेश देता है कि रिश्ते में अलगाव या दुख आने वाला है। इससे देने वाले और गिफ्ट पाने वाले दोनों के जीवन में भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है। अगर किसी खास अवसर पर रूमाल देना ही पड़े तो उसके साथ कोई सकारात्मक वस्तु जैसे फूल या मिठाई जरूर दें।

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वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम गिफ्ट ना दें

इनडोर वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम धन और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, लेकिन इन्हें किसी को गिफ्ट करना अपने घर का सौभाग्य दूसरे को सौंपने जैसा माना जाता है। फेंगशुई में ऐसा गिफ्ट देने से पाने वाले के घर से धन और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। अगर किसी को पानी से संबंधित वस्तु देनी ही है, तो छोटा और साधारण आइटम चुनें।

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प्लास्टिक या आर्टिफिशियल गिफ्ट्स से परहेज करें

आजकल प्लास्टिक के महंगे गिफ्ट्स और आर्टिफिशियल शो-पीस बहुत चलन में हैं। लेकिन फेंगशुई के अनुसार ये चीजें मृत ऊर्जा लेकर आती हैं। ये घर की सकारात्मकता को कम करती हैं और तरक्की में बाधा डालती हैं। इनकी जगह हमेशा जीवित पौधे, प्राकृतिक वस्तुएं या उपयोगी चीजें गिफ्ट में दें, जो ऊर्जा को बढ़ाती हों।

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घड़ी गिफ्ट में ना दें

फेंगशुई और चीनी संस्कृति में घड़ी गिफ्ट में देना अशुभ माना जाता है। घड़ी समय का प्रतीक है और इसे गिफ्ट करना 'समय समाप्त' का संदेश दे सकता है। इससे देने वाले और पाने वाले दोनों के जीवन में अनचाही जल्दबाजी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। अगर घड़ी देनी ही हो, तो इसके साथ कोई सिक्का या पैसे जरूर दें, ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए।

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नकली फूल गिफ्ट ना करें

नकली फूलों को स्थिरता और जीवनहीनता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भूलकर भी किसी को नकली फूल गिफ्ट में ना दें। ऐसा करने से भाग्य भी प्रभावित होता है। असली फूल ही गिफ्ट में देना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं।

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गलत पौधे गिफ्ट करने से बचें

वैसे तो पौधा गिफ्ट करना शुभ माना जाता है, लेकिन पौधा पूरी तरह स्वस्थ, हरा-भरा और जीवंत होना चाहिए। पौधे की पत्तियां कहीं से भी सूखी, कटी-फटी या पीली नहीं होनी चाहिए। सूखा या बीमार पौधा गिफ्ट करना नकारात्मक ऊर्जा देता है।

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सही गिफ्ट चुनने का फेंगशुई तरीका

फेंगशुई कहता है कि गिफ्ट चुनते समय उसकी ऊर्जा पर ध्यान दें। हमेशा ऐसी चीज चुनें जो सकारात्मक हो, उपयोगी हो और गिफ्ट पाने वाले को खुशी दे। फूल, मिठाई, अच्छी किताब, क्रिस्टल या हरे पौधे गिफ्ट में देना बहुत शुभ माना जाता है। गिफ्ट देते समय शुभ भावना रखें और दिल से आशीर्वाद दें।

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सही गिफ्ट से मजबूत होंगे रिश्ते

फेंगशुई हमें याद दिलाता है कि गिफ्ट केवल वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान-प्रदान है। गलत चीज गिफ्ट करने से अनजाने में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगली बार कोई गिफ्ट चुनते समय इन 7 चीजों से सावधानी बरतें। सही गिफ्ट से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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