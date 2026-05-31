Feng Shui Tips: नेगेटिविटी के संकेत देते हैं ये 7 लक्षण, फेंगशुई के उपायों से पाएं इससे छुटकारा

घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे, तो इसका असर रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर साफ दिखाई देने लगता है। फेंगशुई प्राचीन चीनी वास्तु विज्ञान है, जो घर और वर्कप्लेस पर सकारात्मक ऊर्जा (ची) का संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ स्पष्ट संकेत बताते हैं कि घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है। समय रहते इन्हें पहचानकर सुधार करें, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
यदि घर में कांच के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दर्पण या सजावटी वस्तुएं बार-बार टूटने लगें, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का पहला संकेत माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार, टूटी हुई चीजें घर में तनाव और बाधाओं को आमंत्रित करती हैं। ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर निकाल दें।
कई बार बिना किसी वजह घर में प्रवेश करते ही उदासी, थकान या बेचैनी महसूस होने लगती है। वातावरण बोझिल लगता है। फेंगशुई में इसे ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट का संकेत माना जाता है। घर का माहौल भारी होने से परिवार के सदस्यों के मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं।
घर में रखे हरे-भरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। यदि अच्छी देखभाल के बावजूद पौधे बार-बार सूख रहे हों या उनकी वृद्धि रुक गई हो, तो समझ लें कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। स्वस्थ पौधे घर की नेगेटिविटी को सोखते हैं, इसलिए उनका सूखना चेतावनी का संकेत है।
छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ना, सदस्यों के बीच तनाव या आपसी प्रेम में कमी आना भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। फेंगशुई कहता है कि असंतुलित वातावरण रिश्तों को सबसे पहले प्रभावित करता है। जब घर की ऊर्जा सही नहीं होती, तो छोटी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है।
अचानक खर्च बढ़ना, मेहनत के बावजूद आर्थिक स्थिरता ना मिलना या बार-बार धन हानि होना भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। टूटी घड़ियां, गंदा घर और रुकी हुई ऊर्जा धन के प्रवाह को रोकती है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी और चिंता बढ़ने लगती है।
परिवार के सदस्य लगातार बीमार रहना, मानसिक तनाव बढ़ना या बार-बार छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं होना भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दर्शाता है। फेंगशुई के अनुसार घर में रोशनी और हवा का अभाव स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
रात को अच्छी नींद ना आना, बार-बार सपने में डरावनी घटनाएं देखना या सुबह उठते ही थकान महसूस होना नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। फेंगशुई में माना जाता है कि नींद का स्थान सही ना होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ रहता है।
फेंगशुई के अनुसार, नकारात्मकता दूर करने के लिए सबसे पहले घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें। टूटी-फूटी चीजें तुरंत निकाल दें। मुख्य द्वार पर विंड चाइम या क्रिस्टल लगाएं। घर में हरे पौधे रखें और रोज सुबह-शाम खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दें। दीपक या अगरबत्ती जलाना भी ऊर्जा को शुद्ध करता है।
इन छोटे-छोटे बदलावों से घर की ऊर्जा संतुलित होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है। फेंगशुई हमें सिखाता है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का केंद्र है। इसे सकारात्मक बनाए रखें तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।