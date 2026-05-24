Feng Shui Tips: गिफ्ट देने के लिए बेस्ट हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 7 पौधे, जिंदगी में ले आते हैं गुडलक

जेड प्लांट

जेड प्लांट के मोटे और चमकदार पत्ते इसे बहुत खास बनाते हैं। फेंगशुई में इसे समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है तो उसे ये पौधा गिफ्त के तौर पर देना अच्छा होगा क्योंकि गुडलक लेकर आता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।