Feng Shui Tips: गिफ्ट देने के लिए बेस्ट हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 7 पौधे, जिंदगी में ले आते हैं गुडलक

अगर आप किसी अपने को ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो सुंदर भी हो और लंबे समय तक याद भी रहे तो फेंगशुई के कुछ पौधे अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन 7 पौधों के बारे में जो किसी भी जिंदगी में गुडलक लेकर आते हैं।
मनी प्लांट ना सिर्फ फेंगशुई बल्कि वास्तु शास्त्र में भी काफी खास माना जाता है। इसे घर या फिर ऑफिस में रखा जा सकता है और गिफ्ट के तौर पर इसे देना लोग काफी पसंद करते हैं। मान्यता है कि गिफ्ट में मिला हुआ मनी प्लांट गुडलक लाता है।
खूबसूरत सफेद फूलों की वजह से पीस लीली की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये घर या ऑफिस में ताजगी का एहसास लेकर आएगी। जिन लोगों को शांत और सुकून भरा माहौल पसंद है उन्हें इस पौधे को गिफ्ट में देना बेहतर ऑप्शन होगा।
फेंगशुई में लकी बैम्बू को सौभाग्य और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। ये कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ता है और घर की रौनक बढ़ाता है। किसी दोस्त, कलीग या बॉस को इसे गिफ्ट करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सुख-समृद्धि लेकर आता है।
फेंगशुई के अनुसार ऐलोवेरा भी गिफ्ट के तौर पर देना अच्छा माना जाता है। इसकी देखभाल करना आसान है और कम पानी में भी ये अच्छी तरह से बढ़ता है। घर की रौनक बढ़ाने के साथ-साथ ये कई चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है।
फेंगशुई में स्नेक प्लांट को काफी लकी मानते हैं। इसकी देखभाल आसान है और गिफ्ट के लिए ये अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसे सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो घर में बरकत लेकर आता है।
जेड प्लांट के मोटे और चमकदार पत्ते इसे बहुत खास बनाते हैं। फेंगशुई में इसे समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है तो उसे ये पौधा गिफ्त के तौर पर देना अच्छा होगा क्योंकि गुडलक लेकर आता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।