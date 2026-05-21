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Feng Shui Tips: मुख्य द्वार के लिए परफेक्ट हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 6 पौधे, घर में लगाएंगे खुशियों की झड़ी

Feng Shui Powerful Plants: क्या आपके मन में ख्याल आता है कि आखिर मुख्य द्वार पर कौन से पौधे रखने चाहिए? फेंगशुई के अनुसार जेड प्लांट, लकी बैम्बू समेत 6 पावरफुल पौधे हैं जिन्हें मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों? 

Garima SinghMay 21, 2026 05:24 pm IST
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मुख्य द्वार के लिए लकी हैं ये 6 पौधे

फेंगशुई में मुख्य द्वार को अहम माना जाता है क्योंकि यही से घर में ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में इस जगह को सुरक्षित करना जरूरी है। फेंगशुई के नियम के अनुसार कुछ पौधों में इतनी ताकत होती है जो घर की ऊर्जा को सही भी करते हैं और लक भी ले आते हैं आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में।

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मनी प्लांट

वास्तु की तरह ही फेंगशुई में भी मनी प्लांट को आर्थिक तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। इसे मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसकी बढ़ती हुई बेल ग्रोथ का प्रतीक होती है। इससे घर में ताजगी बनी रहती है और पॉजिटिविटी भी आती है।

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लकी बैम्बू

फेंगशुई की दुनिया में लकी बैम्बू को सबसे लोकप्रिय पौधे में गिना जाता है। अगर आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो इसके कई फायदे मिल जाएंगे। मान्यता है कि ये घर में सौभाग्य ले आता है।

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पीस लिली

फेंगशुई में इस पौधे को भी काफी महत्व दिया जाता है। इस पौधे को शांति का प्रतीक मना जाता है। ये ना सिर्फ मुख्य द्वार की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि वहां की एनर्जी को भी अच्छा बनाता है।

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जेड प्लांट

फेंगशुई में जेड प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसकी गोल और मोटी चमकदार पत्तियां सिक्के जैसी नजर आती हैं। मान्यता है कि इसे मुख्य द्वार के पास रखने से घर में अच्छी ऊर्जा आती है।

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स्नेक प्लांट

फेंगशुई में स्नेक प्लांट को काफी महत्व दिया जाता है। इसे सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जोकि घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। इसकी देखभाल भी काफी आसानी से हो जाती है। इसे मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है।

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रबर प्लांट

फेंगशुई में रबर प्लांट को सफलता और स्ट्रेबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर इसे रखने से सुख-समृद्धि और धन की कमी नहीं होती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

घर के मुख्य द्वार पर हमेशा हरे-भरे और सुंदर पौधे ही रखें। कभी भी सूखे या मुरझाए पौधे दिखें तो उसे मुख्य द्वार से हटा दें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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