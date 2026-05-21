Feng Shui Tips: मुख्य द्वार के लिए परफेक्ट हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के ये 6 पौधे, घर में लगाएंगे खुशियों की झड़ी

मुख्य द्वार के लिए लकी हैं ये 6 पौधे

फेंगशुई में मुख्य द्वार को अहम माना जाता है क्योंकि यही से घर में ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में इस जगह को सुरक्षित करना जरूरी है। फेंगशुई के नियम के अनुसार कुछ पौधों में इतनी ताकत होती है जो घर की ऊर्जा को सही भी करते हैं और लक भी ले आते हैं आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में।